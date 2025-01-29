أخبار مصر

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-1-2025 بمحافظات الجمهورية

0 نشر
0 تبليغ

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-1-2025 بمحافظات الجمهورية

شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-1-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الأربعاء، 29 يناير 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء 29-1-2025 فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:18  ص
موعد صلاة الظهر 12:08 م
موعد صلاة العصر 07: 3 م
موعد صلاة المغرب 5:29 م
موعد صلاة العشاء  6:48 م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية        
وقت صلاة الفجر 5:23 ص
موعد صلاة الظهر 12:12 م
موعد صلاة العصر 3:10 م
موعد صلاة المغرب 5:31 م
موعد صلاة العشاء 6:52 م


مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:14 ص
موعد صلاة الظهر 12:04 م
موعد  صلاة العصر 3:02 م
موعد صلاة المغرب 5:24 م
موعد صلاة العشاء 6:44 م
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:04 ص
وقت صلاة الظهر 11:55 ص
موعد صلاة  العصر 2:58 م
وقت صلاة المغرب 5:21 م
وقت صلاة العشاء 6:38 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:07  ص
موعد صلاة الظهر 12:02 م
موعد صلاة العصر 08: 3 م
موعد صلاة المغرب 5:32 م
موعد صلاة العشاء 6:47 م

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements