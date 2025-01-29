شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-1-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الأربعاء، 29 يناير 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء 29-1-2025 فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 5:18 ص

موعد صلاة الظهر 12:08 م

موعد صلاة العصر 07: 3 م

موعد صلاة المغرب 5:29 م

موعد صلاة العشاء 6:48 م مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:23 ص

موعد صلاة الظهر 12:12 م

موعد صلاة العصر 3:10 م

موعد صلاة المغرب 5:31 م

موعد صلاة العشاء 6:52 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:14 ص

موعد صلاة الظهر 12:04 م

موعد صلاة العصر 3:02 م

موعد صلاة المغرب 5:24 م

موعد صلاة العشاء 6:44 م



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 5:04 ص

وقت صلاة الظهر 11:55 ص

موعد صلاة العصر 2:58 م

وقت صلاة المغرب 5:21 م

وقت صلاة العشاء 6:38 م مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 5:07 ص

موعد صلاة الظهر 12:02 م

موعد صلاة العصر 08: 3 م

موعد صلاة المغرب 5:32 م

موعد صلاة العشاء 6:47 م

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