الامارات | دبي.. البدء بتنفيذ مبادرة "مصحف في كل بيت" اعتبارا من شهر شعبان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، البدء، اعتباراً من شهر شعبان المقبل، في تنفيذ مبادرة "مصحف لكل بيت" التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في وقت سابق من الشهر الجاري، بهدف توفير نسخة من المصحف الشريف في كل بيت بإمارة دبي من خلال مساجد الإمارة.

وأكد أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، رئيس مجلس أمناء جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، أن المبادرة تأتي في ضوء حرص القيادة الرشيدة على تعزيز دور المساجد، وتيسير وصول المصحف الشريف إلى أفراد المجتمع.

وأوضح المهيري أن المبادرة تعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة بتعزيز الوعي الديني، والتحفيز على قراءة وحفظ كتاب الله في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الكريم، والتشجيع على التدبر في آياته، والبحث عن الحكم والمقاصد الإلهية التي تحملها، وفهم أحكامه والعمل بها كمنهج أساسي لحياة المسلم، تأكيداً للأجواء الإيمانية التي يتميز بها شهر الصوم.

وأكد أنه خلال الأيام المقبلة ستوضّح فرق عمل الدائرة من أئمة ومؤذنين في مساجد دبي لرواد المساجد كيفية الحصول على نسخة من المصحف الشريف وتوفير كافة البيانات للمستفيدين بكل سهولة ويسر.