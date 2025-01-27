انت الان تتابع عسير.. حرس الحدود ينقذ طفلًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في قطاع القحمة بمنطقة عسير طفلًا من الجنسية السودانية من الغرق أثناء ممارسة السباحة، وتم تقديم المساعدة له، ونقله إلى المستشفى - وهو بحالة صحية جيدة، ولله الحمد.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، ومراقبة الأطفال، وعدم السباحة في المواقع غير المخصصة، والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

كانت هذه تفاصيل خبر عسير.. حرس الحدود ينقذ طفلًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.