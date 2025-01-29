"المجلس الصحي": مشروبات الطاقة لا تُعزِّز الأداء البدني والذهني

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 28 يناير 2025, 9:50 مساءً

أكد المجلس الصحي السعودي أن مشروبات الطاقة لا تعزز الأداء البدني والذهني. ومن خلال "إنفوجراف"، نشره المجلس على حسابه على منصة إكس، صوَّب المجلس مفهومًا خاطئًا، يتعلق بمشروبات الطاقة، وأنها تعزز الأداء البدني والذهني، وتزيد من التركيز والقدرة على الدراسة. وذكر أن الحقيقة في الواقع أن تأثيرها مؤقت، وبعد انتهاء تأثير الكافيين قد تسبب القلق والأرق وعدم انتظام ضربات القلب.

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