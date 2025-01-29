القبض على شخص خالف الآداب العامة في محتوى مرئي بخميس مشيط

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محمد بن مسعود - الدمام - تمكنت دوريات الأمن بمنطقة عسير، من القبض على شخص خالف الآداب العامة في محتوى مرئي بمكان عام بمحافظة خميس مشيط.

وأوضح "الأمن العام" أنه تم إيقاف المخالف واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، حيث تم تحويله إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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