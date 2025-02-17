حادث سير لـ محمد نجاتي ونقله إلى المستشفى.. إليكم التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 فبراير 2025 10:20 مساءً - تعرض الفنان محمد نجاتي أثناء عودته إلى القاهرة، لحادث سير مروع بطريق بورسعيد الصحراوي مما أدى إلى تهشم مقدمة سيارته وغيابه عن الوعي، وتم نقله إلى أحد المستشفيات بالطريق الصحراوى.

وأشار مصدر مقرب من الفنان محمد نجاتي في توضيح صحفي، إن نجاتي تعرض لبعض الكدمات بالرأس أدت إلى وقوعه في غيبوبة، ويتم علاجه حاليًا بالمستشفى ولم تصدر أية تقارير طبية عن حالته حتى الآن.

"حكيم باشا" عمل منتظر لـ محمد نجاتي برمضان 2025

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من جانب آخر يشارك الفنان محمد نجاتي في بطولة مسلسل “حكيم باشا”، مع الفنان مصطفى شعبان والذي سوف يعرض في شهر رمضان المقبل.

المسلسل بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، وهو عمل مكون من 30 حلقة.

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نجاح كبير لـ محمد نجاتي في رمضان الماضي

يُذكر أنّ محمد نجاتي حقق نجاحًا كبيرًا في موسم دراما رمضان الماضي، بمشاركته في مسلسل "صيد العقارب" بطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولي، محمد علاء، سيمون، أحمد ماهر، مي القاضي، ميار الغيطي، محمد علي رزق، مجدي بدر، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، ريم المصري، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

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كما شارك أيضًا في مسلسل "الحشاشين" بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.



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