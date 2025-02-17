رامز جلال يكشف البوستر الرسمي لبرنامج مقالب رمضان 2025.. رامز إيلون مصر

البوستر الرسمي لبرنامج "رامز إيلون مصر"

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آخر برامج رامز جلال

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 فبراير 2025 10:20 مساءً - كشف الفنانعن البوستر الرسمي لبرنامج المقالب "رامز إيلون مصر" والمقرر عرضه برمضان 2025. وذلك عبر حسابه الخاص بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".وظهر رامز جلال بالبوستر الرسمي وهو مرتديًا بزة فضائية مستقبلية وهو يمتطي صاروخًا معدنيًا، في إشارة إلى مغامرات فضائية مُبتكرة ستشهدها حلقات البرنامج وأرفق تعليقًا جاء كالتالي: "بسم الله توكلنا على الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم، وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر ورمضان كريم وكل سنه وانتوا طيبين بعون الله (رامز ايلون مصر).. في رمضان 2025 على MBC مصر والله المستعان".الجدير بالذكر بأن برامج المقالب لـأصبحت ظاهرة رمضانية بامتياز، تجمع بين الجدل والمتابعة الجماهيرية الواسعة. يرى البعض ‏فيها ترفيهًا خفيفًا، ويحافظ البرنامج كل عام على تصدره ‏لقوائم الأعلى مشاهدة سنويًا، مدعومًا بضخامة الإنتاج وتنوع الضيوف.‏يمكنك قراءة.. أحمد الفيشاوي يتحدث عن وقوعه في مقلب رامز جلال ولكن من بعيد.. فما القصة؟قدمآخر برامجه "رامز جاب من الآخر" والذي تم عرضه بموسم رمضان 2024 وتتمحور فكرته حول تنفيذ مقلب في اثنين من المشاهير (يربطهما خلاف قديم)، لرصد ردود أفعالهما عند مواجهة بعضهما، وكان من بين ضيوفه الفنان محمد شاهين والفنان محمد لطفي، والفنانة سمية الخشاب وآيتن عامر، والفنان باسم سمرة ، والفنان أحمد السقا، وغيرهم من نجوم الوسط الفني.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».