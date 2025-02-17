هل يشهد المسلسل التركي طائر الرفراف نهاية قريبة بسبب انخفاض المشاهدات؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 فبراير 2025 10:20 مساءً - "انحدار تدريجي"، هذا ما يمكن أن يصف نسب مشاهدات الموسم الثالث للمسلسل التركي الشهير "طائر الرفراف"، الذي شهد نجاحاً واسعاً في موسمه الأول، بل شهد أيضاً شهرة واسعة في تركيا والوطن العربي، حتى إن الجمهور العربي عرف المسلسل باسم "فريد"، وهو اسم البطل، الذي يجسد دوره الممثل الشاب مارت رمضان ديمير.

"طائر الرفراف" يشهد انخفاضاً قوياً في نسب المشاهدات

واصل المسلسل نجاحه في موسمه الثاني، ولم يكن بقدر نجاح الموسم الأول، بل ظل جاذباً للجمهور العربي والتركي، ولكن تغير الأمر كثيراً في الموسم الثالث، ما جعل شركة الإنتاج تتجه لفكرة إنهاء المسلسل بعد عدة حلقات، وكان هذا القرار نهاية العام الماضي.

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ولكن عدلت الشركة عن هذا القرار؛ بسبب شهرة المسلسل الدولية، وذلك لأنه يتم عرضه في بلاد مختلفة، ولكن منذ أيام، بدأت الشائعات تعود مرة أخرى إلى الواجهة؛ بأن نهاية "طائر الرفراف" ستكون في شهر مارس من العام الحالي، ولن يتم التجديد لموسم رابع؛ بسبب انخفاض المشاهدات، وهذا ما ألمحت إليه الصحفية التركية الشهيرة بيرسين.

طائر الرفراف-Yalı Çapkını

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مسلسل "طائر الرفراف" اعتبره الكثيرون ضمن العوامل الأساسية التي أعادت المسلسلات التركية إلى الصدارة، فمنذ سنوات طويلة كانت المسلسلات التركية في المراكز الأولى عالمياً من حيث الشعبية، ولكن فقدت هذا البريق حتى عام 2022 تقريباً، وبعد بث الموسم الأول من مسلسل "طائر الرفراف" في 23 سبتمبر 2022 إلى 9 يونيو 2023، حقق مشاهدات كانت تفتقدها الدراما التركية، كما حققت الحلقة الأخيرة منه نسب مشاهدات "تاريخية"، واعتلت المركز الأول في أكثر الحلقات الأخيرة مشاهدة بين المسلسلات التركية.

تدور قصة المسلسل حول عائلتين تنتميان إلى طبقات اجتماعية مُختلفة؛ عائلة فريد كورهان، الفتى المدلل الذي يتمتع بثراء فاحش، ويجلب المتاعب لعائلته التي تتمتع بصيت واسع في إسطنبول، لذلك قرروا أن يزوجوه من فتاة تنتمي إلى عائلة بسيطة من مدينة غازي عنتاب، وتدعى هذه الفتاة "سيران"، وتزوج الاثنان رغماً عنهما بأمر من العائلتين.

انتقلت سيران في العيش بقصر عائلة كورهان في إسطنبول، ومن هنا تبدأ الصراعات بين العائلتين، التي لم تهدأ على مدار الـ3 مواسم، حتى بعد أن وقع الثنائي في الحب، إلا أن الصعوبات ظلت تلاحق علاقتهما المستحيلة، كما يسلّط المسلسل الضوء على الكثير من الاضطرابات والأمراض النفسية التي تحملها النفس البشرية.

المسلسل من بطولة عفراء ساراتش أوغلو في دور سيران، ومارت رمضان ديمير في دور فريد، وإمري ألتوغ، وجانسو باكير، وأوزنور سيرتشيلار.



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