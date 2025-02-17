حكم قضائي جديد ضد المخرج محمد سامي لصالح الفنانة عفاف شعيب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 فبراير 2025 10:20 مساءً - قضت محكمة جنح أكتوبر، اليوم الإثنين، 17 فبراير بتغريم المخرج محمد سامي، 5 آلاف جنيه في اتهامه بسبّ وقذف الفنانة عفاف شعيب، وذلك في القضية التي أقامتها الأخيرة ضد سامي بسبب تصريحاته بشأنها في أحد البرامج التلفزيونية، والتي رأت أن بها إساءةً مباشرة لسمعتها وتشهيراً بها؛ ليتم إحالة الدعوى إلى المحكمة حتى تم إصدار الحكم اليوم.
وقال محمد سامي في البرنامج: "قصة عفاف شعيب كلها كذب، وأنا أحترم سنها؛ لأنها ست كبيرة، وهي تكلّمت كلام كتير كله كذب، القصة الحقيقية إننا مرة كنا بنصوّر مسلسل آدم، وفي نفس الوقت بيتصوّر جنبنا مسلسل اسمه دوران شبرا، والأستاذة عفاف استأذنت قالت لي أخويا تعبان ومسافرة أعالجه، قلت لها تمام، وأنا بصوّر بالصدفة كلمني صديق في عمل آخر، قال لي تعال عدّي عليا أنا بصور مشهد لـ عفاف شعيب، وعرفت إنها في ستديو ورانا، وموضوع ضهرها ده محصلش".
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يُذكر أن المخرج محمد سامي يعكف حالياً على تصوير أحداث مسلسله الجديد "سيد الناس" للعرض في موسم دراما رمضان 2025. والعمل من بطولة: عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، دعاء حكم، مؤمن نور.
ويتواجد محمد سامي في رمضان 2025 بمسلسل ثانٍ، وهو "إش إش" الذي انتهى من تصويره في نوفمبر الماضي. والعمل بطولة: مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، ندى موسى، شيماء سيف، إدوارد، محمد الشرنوبي، إنتصار، ندا موسى، دينا، عصام السقا، إيهاب فهمي، علاء مرسي، أحمد عبدالله، طارق النهري، حمدي هيكل. وضيوف الشرف: كريم فهمي، خالد الصاوي، أحمد زاهر، محمد ممدوح، ومحمد عبدالرحمن "توتا".
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بداية الخلاف وتفاصيلهخلاف عفاف شعيب والمخرج محمد سامي يعود إلى عام 2011، وتحديداً أثناء تصوير مسلسل "آدم" بطولة الفنان تامر حسني، والذي خاض به سامي أولى تجارِبه الإخراجية. وتجددت الأزمة عندما ظهر محمد سامي في أحد البرامج التلفزيونية، وكذّب عفاف شعيب التي كانت قد صرّحت بأن محمد سامي قد أجبرها على تصوير مشهد في "آدم" رغم معاناتها من آلام الظهر؛ مما أدّى إلى تفاقُم حالتها الصحية وقتها.
وقال محمد سامي في البرنامج: "قصة عفاف شعيب كلها كذب، وأنا أحترم سنها؛ لأنها ست كبيرة، وهي تكلّمت كلام كتير كله كذب، القصة الحقيقية إننا مرة كنا بنصوّر مسلسل آدم، وفي نفس الوقت بيتصوّر جنبنا مسلسل اسمه دوران شبرا، والأستاذة عفاف استأذنت قالت لي أخويا تعبان ومسافرة أعالجه، قلت لها تمام، وأنا بصوّر بالصدفة كلمني صديق في عمل آخر، قال لي تعال عدّي عليا أنا بصور مشهد لـ عفاف شعيب، وعرفت إنها في ستديو ورانا، وموضوع ضهرها ده محصلش".
حُكم على محمد سامي بالحبس شهرينويأتي الحكم على محمد سامي بتغريمه 5 آلاف جنيه في اتهامه بسبّ وقذف الفنانة عفاف شعيب، بعد يومين من صدور حكم ضده بالحبس لمدة شهرين، عن تهمة التعدّي على مدير مركز صيانة سيارات، بالسب والقذف والضرب، وتغريمه 5000 جنيه عن تهمة سب وقذف مدير مركز الصيانة، الذي تم الحكم ضده هو الآخر بغرامة 50 جنيهاً عن تهمة إتلاف سيارة المخرج.
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محمد سامي يُشارك بمسلسلين في رمضان 2025
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https://www.instagram.com/p/DFqhcxRIAhA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
اقرأي أيضاً: مؤلفون ومخرجون يشاركون بأكثر من مسلسل في رمضان 2025
يُذكر أن المخرج محمد سامي يعكف حالياً على تصوير أحداث مسلسله الجديد "سيد الناس" للعرض في موسم دراما رمضان 2025. والعمل من بطولة: عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، دعاء حكم، مؤمن نور.
ويتواجد محمد سامي في رمضان 2025 بمسلسل ثانٍ، وهو "إش إش" الذي انتهى من تصويره في نوفمبر الماضي. والعمل بطولة: مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، ندى موسى، شيماء سيف، إدوارد، محمد الشرنوبي، إنتصار، ندا موسى، دينا، عصام السقا، إيهاب فهمي، علاء مرسي، أحمد عبدالله، طارق النهري، حمدي هيكل. وضيوف الشرف: كريم فهمي، خالد الصاوي، أحمد زاهر، محمد ممدوح، ومحمد عبدالرحمن "توتا".
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».