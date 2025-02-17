بينها 23 شاحنة وقود وغاز... إدخال 290 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية إلى قطاع غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - دخلت 290 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية اليوم إلى قطاع غزة، من بينها 23 شاحنة وقود وغاز.

وأفاد مصدر مصري مسؤول بمعبر رفح البري، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن شاحنات المساعدات دخلت إلى قطاع غزة عبر منفذي العوجة البري وكرم أبو سالم جنوب شرق القطاع.

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