انت الان تتابع زلزال بقوة 4 درجات يضرب نيودلهي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 17 فبراير 2025, 5:13 صباحاً

ضرب زلزالٌ بقوة 4 درجات، صباح الإثنين، نيودلهي وحُدّد مركزه على مشارف العاصمة الهندية. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن الزلزال وقع الساعة 05:36، قُبيل شروق الشمس، وكان مركزه على عُمق 10 كيلومترات فقط. ولم ترد أنباءٌ عن وقوع أضرارٍ مادية أو بشرية من جرّاء الزلزال.

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