الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس يتشاركون نفس الهواية مع كيت ميدلتون

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 فبراير 2025 10:20 مساءً - شارك الأمير جورج، 11 عاماً، والأميرة شارلوت، 9 أعوام، والأمير لويس، 6 أعوام، في مبادرة "early childhood" التي ترعاها كيت ميدلتون. وقد قطعت أميرة ويلز وأبناؤها الثلاثة عطلة نصف الفصل الدراسي في فبراير؛ للمشاركة في فعاليات المبادرة مع باقي الأطفال، وتبيّن أن جورج وشارلوت ولويس ورثوا موهبة الرسم عن والدتهم.

كيت ميدلتون وأبناؤها يرسمون بعضهم البعض

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جلس الصغار مع كيت ميدلتون لرسم صور لبعضهم البعض، واختار الأمير لويس الرسم بقلم باللون الأحمر والبرتقالي، وقد رسم شقيقته الأميرة شارلوت، بينما رسمت هي والدتها، واستخدمت اللون الأخضر والأرجواني والأصفر والأزرق.

واختار أيضاً الأمير جورج رسم والدته وهي جالسة متربعة على كرسي، وتم رسمها بقلم تحديد رفيع.

أما عن الرسمة الرابعة؛ فقد رسمتها كيت، وكانت عبارة عن رسم تفصيلي للأمير لويس وعيناه مغمضتان. وقد أشاد العديد من المتابعين بمواهب الأميرة الفنية. ولطالما كانت كيت، التي درست تاريخ الفن في الجامعة، شغوفة بالرسم والتصوير الفوتوغرافي.

وتهدف هذه المبادرة لتشجيع العائلات على مشاركة أطفالهم الفنون والحِرف اليدوية، وأن يجلس الآباء مع أطفالهم معاً ويرسموا صوراً لبعضهم البعض، من خلال الرسم، كوسيلة للتواصُل والاستمتاع معاً.



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وكانت قد زارت كيت ميدلتون مؤخرًا معرض الصور الوطني في لندن، برفقة أطفال من مدرسة All Souls CE الابتدائية، وذلك للاحتفال بافتتاح مبادرة جديدة، تم تنظيمها كجزء من "مركز المؤسسة الملكية للطفولة المبكرة- Royal Foundation Centre for Early Childhood"، وذلك لمساعدة الأطفال على استكشاف مشاعرهم والتعبير عنها.

وبدلاً عن الدخول الرسمي في سيارة ملكية، نزلت أميرة ويلز من الحافلة الصغيرة للمدرسة؛ ممسكة بيد طالبة، وسارت ضمن طابور الرحلة المدرسية.

وتحدثت ميدلتون خلال الزيارة عن المبادرة التي تعَد تجرِبة تفاعلية مصممة لتعزيز المهارات الاجتماعية والعاطفية للأطفال دون سن الخامسة.

وشهد المسار التفاعلي للرحلة المدرسية بالمعرض على أنشطة مختلفة، ومنها اكتشاف الطلاب قصص الأشخاص من خلال الصور الشخصية.

ووفقاً لموقع مركز Royal Foundation Centre الإلكتروني؛ فإن المهارات التي يتم الترويج لها من خلال إطار مبادرة Shaping Up: "أساسية لرفاهيتنا العقلية والجسدية في المستقبل، وتشكّل كلّ شيء من قدرتنا على تكوين علاقات إيجابية، إلى قدرتنا على التعلُّم والعمل والتعامل مع الشدائد".



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