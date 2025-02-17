إليكم أبرز نجوم أغاني تترات المسلسلات المصرية برمضان 2025

وتشهد تترات مسلسلات رمضان 2025 سيطرة المطربين الشعبيين على الأغاني؛ حيث تم الاستقرار على عدد كبير من نجوم الأغنية الشعبية لغناء تترات الغالبية العظمى من الأعمال، أبرزهم: أحمد سعد، محمود الليثي، عمر كمال، بوسي وطارق الشيخ، فيما قرر عددٌ من أبطال المسلسلات غناء أغنية التتر بأنفسهم، لاسيّما وأنهم اعتادوا على ذلك في السنوات الماضية، منهم: دنيا سمير غانم، وأكرم حسني.
مدحت صالح يغني تتر "شهادة معاملة أطفال"وقع اختيار صنّاع مسلسل "شهادة معاملة أطفال" بطولة الفنان محمد هنيدي، على الفنان مدحت صالح لغناء أغنية التتر، التي تحمل اسم "عيّل وغلط"، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد وحيد كينج. ويعَد مدحت صالح من المطربين الحاضرين بأغاني تترات خلال موسم دراما رمضان من كلّ عام، وكان آخرها "إمبراطورية ميم" الذي تم عرضه العام الماضي.
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إليسا تعود بأغنية تتر "أثينا"وتسجل الفنانة اللبنانية إليسا حضورها في دراما رمضان 2025 بغنائها أغنية تتر مسلسل "أثينا" للفنانة ريهام حجاج؛ لتعود إليسا إلى غناء التترات في الدراما المصرية بعد غياب؛ حيث أدّت سابقاً أغنية تتر "مع سبق الإصرار" عام 2013، و"ضد مجهول" عام 2018. والعملان قامت ببطولتهما الفنانة غادة عبد الرازق، فيما كانت آخر مشاركة للفنانة إليسا في التترات خلال مسلسل "على أمل"، بطولة ماجي بو غصن العام الماضي.
بوسي تغني تتر "إش إش" وعمر كمال مع "الحلانجي"المطربة الشعبية بوسي تغني أغنية تتر مسلسل "إش إش"، بطولة الفنانة مي عمر؛ لتسجل تواجُدها للعام الثاني على التوالي في تترات مسلسلات رمضان، بعدما أدّت العام الماضي أغنية تتر مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، بطولة الفنانة سلمى أبوضيف. فيما يغني المطرب الشعبي عمر كمال أغنية تتر مسلسل "الحلانجي"، بطولة الفنان محمد رجب.
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أحمد سعد يغني تتر "سيد الناس" ومحمود الليثي مع "عقبال عندكوا"يغني المطرب أحمد سعد أغنية تتر مسلسل "سيد الناس" الذي يقوم ببطولته شقيقه الفنان عمرو سعد؛ حيث اعتاد سعد على غناء أغاني تترات أعمال شقيقه في دراما رمضان. بينما يُغني المطرب الشعبي محمود الليثي أغنية تتر مسلسل "عقبال عندكوا" بطولة الفنانين إيمي سمير غانم وحسن الرداد، وتحمل الأغنية الطابع الكوميدي المناسب للأحداث التي يدور حولها العمل.
طارق الشيخ متواجد بأغنية تتر "حكيم باشا" وأحمد شيبة "فهد البطل"المطرب الشعبي طارق الشيخ حاضر أيضاً في تترات مسلسلات رمضان 2025؛ حيث يغني أغنية تتر مسلسل "حكيم باشا"، بطولة الفنان مصطفى شعبان، الذي تدور أحداثه في إطار صعيدي، وستكون الأغنية مناسبة لطبيعة العمل. أما المطرب الشعبي أحمد شيبة فيغني أغنية تتر مسلسل "فهد البطل"، بطولة أحمد العوضي، وذلك في ثاني تعاوُن على التوالي بين الثنائي، بعدما غنّى شيبة تتر مسلسل "حق عرب" العام الماضي.
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دنيا سمير غانم وأكرم حسني يغنيان تتر مسلسليهما
وفى نفس السياق، تغني الفنانة دنيا سمير غانم أغنية تتر مسلسلها "عايشة الدور"، لاسيّما وأنها اعتادت على غناء أغاني أعمالها خلال السنوات الماضية، آخرها "جت سليمة" الذي تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضي. ونفس الأمر بالنسبة للفنان أكرم حسني الذي يغني أغنية تتر مسلسله "الكابتن"، وذلك استمراراً لغنائه أغاني مسلسلاته في السنوات الأخيرة.
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