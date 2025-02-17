إليكم أبرز نجوم أغاني تترات المسلسلات المصرية برمضان 2025

مدحت صالح يغني تتر "شهادة معاملة أطفال"

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إليسا تعود بأغنية تتر "أثينا"

بوسي تغني تتر "إش إش" وعمر كمال مع "الحلانجي"

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أحمد سعد يغني تتر "سيد الناس" ومحمود الليثي مع "عقبال عندكوا"

طارق الشيخ متواجد بأغنية تتر "حكيم باشا" وأحمد شيبة "فهد البطل"

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 فبراير 2025 10:20 مساءً - أيامٌ قليل تفصلنا عن انطلاق، الذي يشهد منافسةً قوية بين العديد من المسلسلات المتنوّعة التي حجزت مكانها في هذا الموسم. وبدورهم يواصل القائمون على هذه الأعمال الدرامية عمليات الدعاية قبل بدء العرض. ومن ضمن عمليات الدعاية،حيث اختار عددٌ من صنّاع الدراما وضع أغانٍ على التتر، والبعض الآخر قرر الاكتفاء بالموسيقى.وتشهد تترات مسلسلات رمضان 2025 سيطرة المطربين الشعبيين على الأغاني؛ حيث تم الاستقرار على عدد كبير من نجوم الأغنية الشعبية لغناء تترات الغالبية العظمى من الأعمال، أبرزهم: أحمد سعد، محمود الليثي، عمر كمال، بوسي وطارق الشيخ، فيما قرر عددٌ من أبطال المسلسلات غناء أغنية التتر بأنفسهم، لاسيّما وأنهم اعتادوا على ذلك في السنوات الماضية، منهم: دنيا سمير غانم، وأكرم حسني.وقع اختيار صنّاع مسلسل "" بطولة الفنانعلى الفنان مدحت صالح لغناء أغنية التتر، التي تحمل اسم ""، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد وحيد كينج. ويعَد مدحت صالح من المطربين الحاضرين بأغاني تترات خلال موسم دراما رمضان من كلّ عام، وكان آخرها "" الذي تم عرضه العام الماضي.يمكنكِ قراءة 7 مسلسلات كوميدية في رمضان 2025: التفاصيل الكاملة‏وتسجل الفنانة اللبنانية إليسا حضورها فيبغنائها أغنية تتر مسلسل "" للفنانةلتعود إليسا إلى غناء التترات في الدراما المصرية بعد غياب؛ حيث أدّت سابقاً أغنية تتر "مع سبق الإصرار" عام 2013، و"ضد مجهول" عام 2018. والعملان قامت ببطولتهما الفنانة غادة عبد الرازق، فيما كانت آخر مشاركة للفنانةفي التترات خلال مسلسل "على أمل"، بطولة ماجي بو غصن العام الماضي.المطربة الشعبية بوسي تغني أغنية تتر مسلسل ""، بطولة الفنانةلتسجل تواجُدها للعام الثاني على التوالي في تترات مسلسلات رمضان، بعدما أدّت العام الماضي أغنية تتر مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، بطولة الفنانة سلمى أبوضيف. فيما يغني المطرب الشعبي عمر كمال أغنية تتر مسلسل ""، بطولة الفنان‏اقرأي أيضاً: خمسة أشقاء متنافسين في مسلسلات رمضان 2025يغني المطرب أحمد سعد أغنية تتر مسلسل "" الذي يقوم ببطولته شقيقه الفنانحيث اعتاد سعد على غناء أغاني تترات أعمال شقيقه في دراما رمضان. بينما يُغني المطرب الشعبي محمود الليثي أغنية تتر مسلسل "" بطولة الفنانين، وتحمل الأغنية الطابع الكوميدي المناسب للأحداث التي يدور حولها العمل.المطرب الشعبيحاضر أيضاً في تتراتحيث يغني أغنية تتر مسلسل ""، بطولة الفنانالذي تدور أحداثه في إطار صعيدي، وستكون الأغنية مناسبة لطبيعة العمل. أما المطرب الشعبي أحمد شيبة فيغني أغنية تتر مسلسل ""، بطولةوذلك في ثاني تعاوُن على التوالي بين الثنائي، بعدما غنّى شيبة تتر مسلسل "حق عرب" العام الماضي.

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دنيا سمير غانم وأكرم حسني يغنيان تتر مسلسليهما

وفى نفس السياق، تغني الفنانة دنيا سمير غانم أغنية تتر مسلسلها "عايشة الدور"، لاسيّما وأنها اعتادت على غناء أغاني أعمالها خلال السنوات الماضية، آخرها "جت سليمة" الذي تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضي. ونفس الأمر بالنسبة للفنان أكرم حسني الذي يغني أغنية تتر مسلسله "الكابتن"، وذلك استمراراً لغنائه أغاني مسلسلاته في السنوات الأخيرة.



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