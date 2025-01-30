انت الان تتابع "المفتي العام للسعودية" للطلاب: احذروا من دعاة السوء في مواقع التواصل الاجتماعي وتسلَّحوا بالعلم الشرعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حذَّر سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، الطلاب من الانجراف وراء دعاة السوء، والخوض في مواقع التواصل الاجتماعي التي تُستغل لنشر الفتن.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الأربعاء وفدًا من طلاب ثانوية اليعقوبي في مكتبه بمقر الرئاسة بالرياض، ضمن برنامج الزيارات اليومية لسماحته لاستقبال الوفود، والرد على استفساراتهم.

وأكد سماحته خلال اللقاء أهمية تسليح الشباب بالعلم الشرعي، الذي يُعدُّ حصنًا منيعًا ضد الأفكار الهدامة ودعاة الفتنة.

وحثَّ الطلاب على الاجتهاد في حفظ القرآن الكريم وفهمه وتدبره، باعتباره الأساس المتين للعلم الشرعي. كما نصحهم بالابتعاد عن كل ما لا فائدة منه في وسائل التواصل الاجتماعي، التي أصبحت أداة يستغلها أصحاب الأفكار المنحرفة لنشر الفتن والضلال.

كما وجّه سماحة المفتي كلمة للكادر التعليمي في الثانوية، طالبهم فيها بتقوى الله، واستشعار المسؤولية في توجيه الطلاب وإرشادهم، مؤكدًا أهمية دورهم في تخريج أجيال واعية، تساهم في بناء الوطن، والمحافظة على مكتسباته، وفق توجيهات القيادة الرشيدة.

وأجاب سماحته عن أسئلة الطلاب واستفساراتهم، وقدم لهم هدايا، تضمنت إصدارات علمية من مطبوعات الرئاسة، كرمز لتشجيعهم على مواصلة طلب العلم، والاستفادة من المصادر الموثوقة.