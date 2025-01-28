"مرور القصيم" يضبط 34 مركبة ارتكب قائدوها "التفحيط" في العوشزية بعنيزة

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محمد بن مسعود - الدمام - ضبطت إدارة المرور بمنطقة القصيم، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، (34) مركبة؛ ظهر قائدوها في محتوى مرئي وهم يرتكبون مخالفة التفحيط في بلدة العوشزية بمحافظة عنيزة مُعرِّضين حياة الآخرين للخطر.

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