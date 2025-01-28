الديوان الملكي: وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الديوان الملكي اليوم وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه يوم غدٍ الأربعاء بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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