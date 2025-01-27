شكرا لقرائتكم خبر عن ‎وزارة التموين تنتهى من صرف مقررات شهر يناير 2025 للبقالين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية من صرف السلع المدعمة لبقالى التموين ضمن مقررات التموين عن شهر يناير 2024، حيث يتم الصرف للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية الشهر، وذلك بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة.

‎وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أجرى جولة تفقدية مفاجئة بنطاق محافظة الجيزة، وذلك للاطمئنان على توافر الخبز البلدي المدعم للمواطنين ومتابعة مستوى الخدمات التموينية المقدمة وذلك في إطار حرص الوزير على ضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسواق، وتعزيز آليات الرقابة التموينية.



‎وشملت الجولة عددًا من المخابز البلدية والسياحية ومنافذ توزيع السلع التموينية والمجمعات الاستهلاكية، حيث حرص الوزير على الاستماع إلى آراء المواطنين وملاحظاتهم بشأن منظومة الدعم والتموين، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في تطوير خدماتها بما يضمن حصول المواطن على حقه في الدعم بكفاءة وجودة عالية، كما شدد الوزير على أهمية التواجد الميداني لمتابعة تنفيذ السياسات التموينية على أرض الواقع والتأكد من انتظام سير العمل في المنشآت التموينية.

‎كما تستمر الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير السلع الغذائية في أسواق اليوم الواحد، حيث ضخت كميات كبيرة فى أسواق اليوم الواحد ، تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، ويتم طرح كل السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة والمنظفات من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بأسعار مخفضة من 20 إلى 3.