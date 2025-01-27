شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يدعو المجتمع الدولى إلى إلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت الوكالة الوطنية للأنباء اللبنانية بأن حزب الله دعا جميع اللبنانيين إلى الوقوف صفا واحدا مع أهلهم في الجنوب، مشددا على أن المجتمع الدولي، وعلى رأسه الدول الراعية للاتفاق، مطالب ‏اليوم بتحمل مسؤولياته أمام انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه وإلزامه بالانسحاب الكامل من أراضي لبنان.



‎‎ ‎ وقال حزب الله ، في بيان نشرته الوكالة اللبنانية ، "منذ العام 2000 وحتى اليوم، المشهد يتكرر، حيث يثبت شعبنا أنه القائد الحقيقي لمسار الانتصار" ، مؤكدا أن لا مكان لمحتل في هذه الأرض المباركة، التي رويت كل حبة تراب فيها بدماء الشهداء‎.



وأضاف "إن مشهد العائدين إلى قراهم، حاملين صور الشهداء ورايات المقاومة يجسد أسمى معاني الثبات والصمود والانتصار، ‏ويؤكد أنّ هذا الشعب بإرادته التي لا تقهر وثباته الذي لا يلين يشكل السلاح الأقوى للمقاومة".