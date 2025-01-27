شكرا لقرائتكم خبر عن دخول 310 من شاحنات المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

المساعدات الإنسانية لغزة

دخول المساعدات إلى غزة

ولفت نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، إلى زيادة الإمدادات ساعدت في استئناف توزيع المواد الغذائية وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية.

الدمام - شريف احمد - دخلت اليوم الأحد، 310 شاحنات مساعدات إنسانية وإغاثية لقطاع غزة.ووفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، كشف مصدر مسؤول بمعبر رفح البري، أن الشاحنات دخلت إلى القطاع عبر منفذي العوجة البري وكرم سالم جنوب شرق القطاع.وأشار إلى إدخال 1700 شاحنة إلى القطاع عبر منفذي العوجة التجاري وكرم أبو سالم منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ الأحد الماضي.ويأتي من بينها 1608 شاحنات مساعدات إغاثية وإنسانية و92 شاحنة وقود وغاز الطهي.ويوم الجمعة الماضية دخلت 130 شاحنة مساعدات إنسانية لقطاع غزة.وكانت أعلنت الأمم المتحدة أمس السبت، دخول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معابر إيريز وزيكيم وكرم أبو سالم.وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن شحنات المساعدات وصلت إلى مناطق صعبة الوصول، وتحسنت بيئة العمل بشكل كبير.