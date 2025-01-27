شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأردني: موقفنا من تهجير الفلسطينيين ثابت لا يتغير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن موقف بلاده من تهجير الفلسطينيين ثابت لا يتغير وضروري لتحقيق الاستقرار والسلام الذي يريده جميعًا.

وأضاف خلال تصريحات صحفية مشتركة، اليوم الأحد، مع القائم بأعمال المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط وكبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاخ: "أن تثبيت الفلسطينيين على أرضهم ثابت أردني لم ولن يتغير".

وأكد "الصفدي" و"كاخ" أهمية استمرار التعاون من أجل تحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني على أساس حل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.