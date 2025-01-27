شكرا لقرائتكم خبر عن عُمان تُدين استهداف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر بالسودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت سلطنة عُمان عن إدانتها واستنكارها لاستهداف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر بجمهورية السودان، معبِّرة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة السودانية ولذوي الضحايا.

وأكّدت وزارة الخارجية العُمانية في بيان، اليوم الأحد، ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وتجنيب المرافق المدنية والطبية والعاملين في المجال الإنساني، آثار النزاعات المسلّحة، داعيةً جميع الأطراف إلى ضرورة اللجوء للحوار لحلّ الخلافات؛ حفاظًا على المصالح العُليا للسودان.

