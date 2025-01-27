خطوات الفحص الذاتي لسرطان الثدي بعد تحذير «الصحة».. افعلي هذا الأمر كل شهر مرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد سرطان الثدي أحد الأمراض التي تُهدد حياة المرأة بشكل كبير، إلا أن يتم اكتشافه مبكرا، ووجهت وزارة الصحة والسكان، اليوم رسالة مهمة للسيدات، موضحة في تقرير رسمي، أن الفحص الذاتي للثدي خطوة مهمة في الاكتشاف المبكر للسرطان، إذ يمكن اكتشاف أي كتل غريبة موجودة بالثدي، التي قد تكون مؤشرًا لإصابتك بالسرطان.

وأشارت «الصحة» إلى الكشف المبكر يُساهم كثيرا في رفع معدلات الشفاء من السرطان، بنسبة تتجاوز الـ90%.

أهمية الفحص الذاتي لسرطان الثدي

ويُعد الفحص الذاتي هو أولى خُطوات الكشف المبكر، فيمكن لكل سيدة أن تفحص الثدي بشكل ذاتي شهريا، تحديدا بعد انتهاء الدورة الشهرية من 3 إلى خمس أيام، خاصة إن التغيرات الهرمونية التي تحدث قبل الدورة الشهرية يمكن أن تسبب الشعور بثقل في الثدي ولكن هذا الثقل يتلاشى بعد انتهائها، كما أن كل الكتل التي تظهر ليست أوراما، حسبما ذكر خالد محمد عبد الوهاب، استشاري جراحات أورام الثدي، لـ«الوطن».

كيفية الفحص الذاتي لسرطان الثدي؟

إليك خطوات كيفية الفحص الذاتي لسرطان الثدي، وفقا لأحد مستشفيات علاج الثدي بالمجان، وما ذمته منظمة الصحة العالمية.

الخطوة الأولى

قومي أولا بالوقوف أمام المرآة بعد التجرد من منطقة الصدر، ثم وضع الذراعين على الجانبين، والتأكد من شكل الثدي، أو الحلمة، أو أي تغيرات في الجلد عما كان عليه في السابق.

الخطوة الثانية

ضعي اليدين على منطقة الحوض مع الضغط قليلاً والاتجاه إلى الأمام، ثم التأكد من حدوث تغيير أو تورم في شكل الحلمة.

الخطوة الثالثة

ضعي اليدين خلف الرأس ثم توجيه الكتف إلى الأمام مع التركيز في شكل حلمة الثدي

الخطوة الرابعة

تقسيم الثدي إلى أربعة أماكن.

الخطوة الخامسة

فحص الثديين براحة الأصابع الثلاثة بطريقة دائرية مقابل القفص الصدري، ثم الضغط بشكل منتظم على كل مساحة الثدي خاصة المنطقة الموجودة خلف الحلمة.

الخطوة السادسة

فحص المنطقة التي تحت الإبط براحة يديك لأنها جزء أساسي من الفحص

الخطوة السابعة

الضغط على الحلمة مع ملاحظة وجود أي إفرازات خاصة لو كانت مصحوبة بدم

الخطوة الأخيرة

الاستلقاء على ظهرك مع تكرار الخطوة رقم 4، ثم وضع وسادة تحت الكتف الأيسر ليصبح الثدي مسطحًا وسهل الفحص لاكتشاف أي تكتل، وباستعمال اليد اليمنى يتم فحص الثدي الأيسر، ثم فحص الجهة الثانية بنفس الطريقة.