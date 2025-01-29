الامارات | اكتشاف أجسام غامضة في الفضاء.. بتقنية جديدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتشفت تقنية جديدة لمسح الفضاء، طوّرها علماء الفلك والمهندسون بوكالة العلوم الوطنية الأسترالية، أكثر من 20 إشارة غامضة.

وقال العلماء إن هذه التقنية «ستغير قواعد اللعبة في علم الفلك الدولي».

ويتكوّن نظام «كراكو»، الذي تم تثبيته في التلسكوب الإشعاعي «إيه إس كيه إيه بي»، التابع للوكالة، من مجموعة من أجهزة الكمبيوتر والمعجِّلات، التي تسمح بإجراء عملية مسح للفضاء بشكل سريع، واكتشاف الانفجارات الإشعاعية السريعة، والظواهر الفضائية الأخرى.

وقال قائد مجموعة الأبحاث، الدكتور آندي وانغ، من المركز الدولي لعلم الفلك الإشعاعي في غرب أستراليا: «تمكّنا عبر (كراكو) من اكتشاف الانفجارات بشكل أفضل من أي وقت مضى.. كنا نبحث عن انفجارات بسرعة 100 مرة في الثانية، ونتوقع أن يرتفع العدد مستقبلاً إلى 1000 مرة في الثانية».