الامارات | رأس السنة الصينية.. أسبوع من الاحتفالات في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم دبي، على مدار أسبوع كامل، برنامجاً حافلاً بالفعاليات بمناسبة رأس السنة الصينية الجديدة، إذ يمكن للجمهور الاستمتاع بتجارب مميزة، وجوائز وخصومات وألعاب نارية، ومأكولات صينية، وعروض ترفيهية وثقافية، علاوة على باقات الإقامة الفندقية الخاصة، حتى الثاني من فبراير المقبل، وذلك ضمن الأنشطة والفعاليات الكثيرة التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة احتفالاً بهذه المناسبة.

وتستضيف مراكز التسوق في دبي مجموعة من الفعاليات المناسبة للعائلات، والعروض الترويجية.

وسيحظى سكان المدينة وزوارها بفرصة الفوز بجوائز كجزء من السحوبات الكبرى، التي تستضيفها مجموعة من مراكز التسوق.

وتشكل المعالم السياحية في دبي وجهة مثالية للراغبين في الاحتفال بالسنة الصينية الجديدة.

ودعت القرية العالمية العائلات والأصدقاء للاستمتاع بتجارب التسوق في الجناح الصيني، إضافة إلى فرصة تناول الطعام اللذيذ في السوق العائم الشهير، وفي أنحاء القرية العالمية، والفعاليات الترفيهية التي تشمل عروض الليزر والنار اليومية، وبحيرة التنين الجديدة، وعروض الألعاب النارية خلال اليومين المقبلين.

وتضيء واجهة فندق جميرا برج العرب رسوم متحركة بطابع حتى الغد، ما يمنح الضيوف فرصة الاستمتاع بمشاهدة العرض.