الصحة العالمية تحذر من فيروس خطير منتشر في بريطانيا.. هل عادت كورونا؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعانى كثير من البريطانيين خلال الوقت الحالي من أعراض متفاوتة، استهدفت الجهاز التنفسي الرئوي للكثيرين، حتى باتت المستشفيات تعاني من ارتفاع عدد المصابين، ما أثار مخاوف متجددة بشأن انتشار أمراض الجهاز التنفسي.

وأوضحت عدة لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي، أجنحة مستشفى في بريطانيا، مكتظة بالأطفال الذين تظهر عليهم أعراض تشبه أعراض فيروس كورونا، بما في ذلك الحمى والسعال والتهاب الحلق.

ووفقا للمواقع المحلية، فإن المشاهد تذكر بجائحة كوفيد، خاصة مع انتشار ارتداء الأقنعة بين السكان، ليتسائل البعض عن المرض الغامض، وهل يتحول لجائحة مثل كورونا؟

ما هو المرض الغامض الذي ضرب بريطانيا؟

وفقا لما ذكرته محطة «جي بي نيوس» البريطانية، فإن المرض الغامض، تم تحديده على أنه فيروس HMPV، والذي وصل بالفعل إلى الشواطئ البريطانية بحلول الوقت الذي بلغت فيه الحالات الصينية ذروتها.

هل يتحول فيروس HMPV لوباء عالمي مثل كورونا؟

وكانت كريستيان ليندماير، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، كشفت مؤخرًا أن فيروس HMPV المنتشر حاليًا لا يشكل خطرًا عالميًا كما يروج البعض، لأنه يشبه إلى حدٍ كبير الإنفلونزا الموسمية، فينتمي لعائلة فيروسات SARS لكنه أقل حدة من كورونا.

أعراض فيروس HMPV

- الكحة.

- السخونية.

- انسداد أو سيلان في الأنف.

- التهاب في الحلق.

- ضيق في التنفس.

الوقاية خيرا من العلاج

وأوضحت المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، كريستيان ليندماير، في تصريحات تلفزيونية، بعض النصائح للوقائية من فيروس HMPV لتفادي الأمر، خاصة وأن هذا الوضع طبيعي في الشتاء، ولا يوجد خطر وشيك يستدعي اتخاذ تدابير استثنائية، مضيفة أنه من الضروري اتباع الإجراءات الوقائية المعتادة للحفاظ على السلامة العامة.

وأشارت إلى إن الفئات الأكثر عرضة هم الأطفال الصغار، وكبار السن.