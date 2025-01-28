شكرا لقرائتكم خبر عن قصر العينى: المريض المصاب بمتلازمة VEXAS أصيب بكورونا عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور حسام صلاح، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، اجتماعاً غير مسبوق مع الفريق الطبي الذي قام بتشخيص حالة متلازمة VEXAS.

وحرص الدكتور حسام صلاح خلال الاجتماع على مناقشة كافة تفاصيل الحالة، وما توصلت إليه من تقدم في العلاج، وعرض الخطة المستقبلية للعلاج، مع الإشادة بالجهود الكبيرة التي بذلها كل عضو في الفريق للوصول إلى هذا التشخيص الدقيق٠

وفي بداية حديثه، وجه الدكتور حسام صلاح، عميد الكليه، الشكر للفريق الطبي القائم على الحالة.

واعرب عن فخره واعتزازه بهم ، وتناول الدكتور يسري عقل، أستاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية، رئيس الفريق الطبي المكتشف لحاله VEXAS، عرض بتطور الحالة منذ ظهور الأعراض على المريض، الذي يبلغ من العمر 72 عاماً

وأشار الدكتور "عقل" إلى أن المريض كان قد عانى في عام 2021 من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث تلقى العلاج في المنزل، ومع مرور الوقت، ظهرت أعراض إضافية، مثل الحمى المتكررة، فقر الدم، نقص الصفائح الدموية، الطفح الجلدي، وضعف السمع، وبعرض الحالة علي الدكتور يسري عقل استوجب تشكيل فريق طبي متعدد التخصصات لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، والوقوف علي التشخيص الصحيح للحاله لبدء العلاج المناسب٠

وقد كان على رأس الفريق الطبي، الدكتورة هالة فراويلة، أستاذة الباثولوجيا الاكلينكيه، تناولت في حديثها الي عميد الكليه، أهمية تحليل عينة "نخاع العظام" التي قامت بإجرائها اثناء تشخيصها للحاله، حيث أكدت أن وجود فراغات مميزة تُعرف بـ"Vacuoles" في الخلايا الخاصه بالحالة، يُعد أحد العلامات الرئيسية لتأكيد تشخيص متلازمة VEXAS بعد استبعاد الأمراض المشابهة.

من جانبها، تحدثت الدكتورة هالة الجندي، أستاذة أمراض الباطنة والمناعة، عن الأسباب التي تدعم تشخيص الحالة كمتلازمة VEXAS.

وأوضحت خلال حديثها الي الدكتور حسام صلاح، أن الأعراض المتعددة، مثل الطفح الجلدي، التهاب الرئة، واضطرابات الدم، كانت مؤشرات واضحة على الحالة. وأشارت إلى أنها استعرضت حالة مشابهة نادرة تم إرسالها إليها من قبل أحد المجلات الأجنبية للتحكيم، اثناء إقامه المؤتمر الثالث لقسم امراض الباطنة ،2023 حيث تعاونت في ذلك مع الأستاذ الدكتور محمد أحمد، أستاذ الباطنة، لتشخيص الحالة بمرض VEXAS. وقد ساعدتها الدراسه السابقه للمرض بأن تجزم بتشخيص الحاله التي شاركت بدراستها ضمن الفريق الطبي علي انها حاله نادره VEXAS

وفي حديث الدكتورة منى ربيع السعيد عبد الحليم. أستاذ الأمراض الجلدية و باثولوجيا الجلد و الدكتورة مروة عامر، أستاذ مساعد الأمراض الجلدية وعضو المجلس العالمي للصدفية، مع الدكتور حسام صلاح ،عن الحاله، اوضحت انه بدراسه الفحص الجلدي للحالة. تبن ان المريض قد عانى من ثلاثة أشكال مختلفة من الطفح الجلدي بمناطق متفرقة من الجسم . و بعد فحص الأنسجة، تبين وجود تكاثر غير طبيعي لخلايا الهيستيوسايتس مع تغييرات نسيجية نادرة مطابقه لمرض كيكوشي Kikuchi disease النادر جدآ و تم عمل دلالات مناعيه لتاكيد التشخيص. أكدت الدكتورة منى كما شاركتها في الرأي الدكتورة مروة أن هذه الحالة تُعد الثانية عالمياً التي تظهر فيها أعراض جلدية مشابهة لمرض Kikuchi في مرض VEXAS.

في ختام الاجتماع، استعرضت الدكتورة نهال غباشي، أستاذ مساعد أمراض الروماتيزم والمناعة، والطبيب القائم علي ملاحظه المريض، الخطة العلاجية للمريض. بعد توجيه الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية استفسار عن الخطط العلاجية المستقبلية للمريض، أوضحت غباشي أن الحالة مستقرة حالياً، مع تقليل جرعات الكورتيزون تدريجياً للحد من الآثار الجانبية، والاستمرار في استخدام الأدوية المناعية للسيطرة على نشاط المرض.

وأكدت أن المريض في تحسن مستمر وأن الأعراض الإكلينيكية بدأت في التراجع تدريجياً.

وقد أعرب الدكتور حسام صلاح "عن تقديره الكبير للفريق الطبي على جهودهم المميزة في اكتشاف هذه الحالة النادرة وتشخيصها. كما أكد.، حرصه المستمر على توفير جميع الإمكانيات اللازمة لتطوير العلاج للمرضى، مشدداً على أهمية التعاون بين الأساتذة في مختلف التخصصات لتحقيق أفضل النتائج، واستمرارية البحث العلمي والمراجعات الطبية المتخصصة لضمان تطور مستدام في علاج الحالات المعقدة مثل متلازمة VEXAS، مع التزام الكلية بتقديم الدعم الكامل لاستكمال علاج المريض.

وجديد بالذكر انه قد شارك من الفريق الطبي، في هذ الاجتماع:

ا٠د. يسري عقل - أستاذ أمراض الصدر

ا٠د. هالة فراويلة - أستاذة الباثولوجيا

ا٠د. هالة الجندي - أستاذة الباطنة والمناعة

ا٠د. منى ربيع - أستاذة الأمراض الجلدية و باثولوجى الجلد

ا٠د. محمد سعيد - أستاذ أمراض الصدر

ا٠د. مروة عامر - أستاذ مساعد الأمراض الجلدية و عضو المجلس العالمي للصدفية

ا٠د. نهال غباشي - أستاذ مساعد أمراض الروماتيزم والمناعة

ا٠د. إبراهيم قنصوة - مدرس أمراض الدم

ا٠د. حمزة سعيد - مدرس أمراض الصدر٠

د مصطفى سعد مدرس امرض الباطنة٠

د رانيا فريد مدرس مساعد امراض الباطنة٠

وفي نهاية حديثه ، اوصي عميد الكليه الدكتور حسام صلاح بأهمية تكثيف الأبحاث المستقبلية في متلازمة VEXAS لتوسيع فهم الآليات المرضية لهذه المتلازمة النادرة، مع النظر في إنشاء مراكز متخصصة للبحث والعلاج في هذا المجال، مما يسهم في تعزيز مكانة كلية طب قصر العيني كمركز ريادي في علاج الأمراض المعقدة والنادرة.