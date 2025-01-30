شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الذكرى الـ43 لرحيل رأفت الهجان .. شاهد مقبرته ومدينة دار مشتات بألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

تحل اليوم الخميس الذكرى ال43 لرحيل البطل المصري رفعت الجمال " رافت الهجان" والتي توافق 30 يناير 1982، حيث دفن في مقابر مدينة دارمشتات الألمانية هناك بعيدا عن الوطن في ألمانيا ومع جنسيات كثيرة وديانات متعددة، فبطلنا يرقد دون أن يعرفه الكثيرون هناك في مقابر تضم أمواتا من الحرب العالمية الأولى بل ومن قبلها

اليوم السآبع يعيد نشر بث مباشر للمقابر وللمدينة التي عاش فيها رأفت الهجان باسم رجل الأعمال جاك بيتون .

ورأفت الهجان هو الاسم الحركى للمواطن المصرى رفعت على سليمان الجمال الذى ولد فى 1 يوليو 1927 في مدينة دمياط وتوفى فى 30 يناير 1982، والده يعمل فى تجارة الفحم ووالدته ربة منزل تستطيع التحدث بثلاث لغات، هى الإنجليزية والفرنسية والعربية، قرر والده الانتقال بعائلته إلى القاهرة، ورأى أنه من الضرورى تسجيل رفعت الجمال بمدرسة التجارة المتوسطة بالرَّغم من رفض رأفت لذلك، وبعد تسجيله فى المدرسة يُعجب بكفاح البريطانيين المستميت ضد الزحف النازي، وفى تلك الفترة يتعلَّم الإنجليزية ويتحدث بها باللكنة البريطانية إضافةً لتعلمه الفرنسية باللكنة الباريسية أيضا.

الملاحظ أن هناك خارطة للمقابر على اليمين من البوابة، وعلى اليسار كافيتريا تقدم المأكولات الخفيفة والمشروبات للزائرين، يقطع المقابر طريقا طويلا يصل لنحو 800 متر تقطعه عدة طرق جانبيه فى منطقة أشبه بالغابات الشجرية، المقابر تضم رفات متوفين على اليمين من الحرب العالمية الأولى.

والمدينة التى عاش فيها رافت الهجان "دارمشتادت" بالألمانية Darmstadt هى مدينة تقع فى ولاية هسن الألمانية، وبحسب المعلومات يزيد عدد سكانها حاليا على 250 ألف موطن، وتضم المدينة جامعة دارمشتادت التقنية، أحد أقوى جامعات ألمانيا فى المجال الهندسى، وتقع قرب مطار فرانكفورت وتشتهر بالصناعات التكنولوجية وبها مقر المركز الفضائى الأوروبى.

تنتمى أغلب كنائسها إلى الكنيسة البروتستانتية، كما بها مساجد للجاليات المسلمة التركية والعربية والأمازيغية أشهرها مسجد الأمير سلطان (جالية الأتراك) ومسجد السلام (جالية المغاربة) ومسجد الرحمة (جالية العرب)

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