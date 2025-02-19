بالفيديو- ديميت أوزديمير مثيرة أمام شاتاي أولوسوي في أول مشاهد “حلم أشرف”

تصدّرت الممثّلة التّركيّة، ديميت أوزديمير مواقع التّواصل الاجتماعيّ بعد ظهورها في الاعلان الدّعائيّ الأوّل للمسلسل التّركيّ المنتظر “حلم أشرف” وهي ترتدي فستانًا أحمر اللون وتقدّم وصلة غنائيّة بطريقة مؤثّرة جدًّا. بينما ظهر بطل المسلسل التّركيّ، شاتاي أولوسوي، بعدّة لقطات لافتة.

تمثّل ديميت في المسلسل شخصيّة “نيسان” وهي فنّانة وسيكون لها مشاهد غنائيّة في العمل الذي سيصبح جاهزًا للعرض قريبًا جدًّا على “كنال د”.

ويتواصل تصوير مسلسل “حلم أشرف” في تركيا بعد أيّام من اللقاءات والتّحضيرات والتّدريبات بشأن قراءة السّيناريو بين الممثّلين.

وقد تعاقدت شركة الإنتاج مع الموسيقار أيتيكين أتاش ليقدّم الموسيقى الخاصّة بالعمل، من أعماله : بهار – إسمي فرح – الخيانة – الهارب – رامو – أنت أطرق بابي – الطبيب المعجزة – كان يا مكان في تشوكوروفا – القرن العظيم- الصّامتون.

المسلسل من كتابة أدهم أوزيشيك على أن يتولّى أولوتش بايرقدار إخراجه. وتدور قصّته حول الشّاب أشرف، الذي يعمل ميكانيكيًّا متدرّبًا في الرّابعة عشرة من عمره، يقع في حبّ فتاة ويُسمّيها رؤيا أو حلمًا. وبعد سنوات عديدة يكبر أشرف ويصبح رجلًا قويًّا جدًّا ثم تظهر أمامه الفتاة ليتبيّن له أنّها عدوّته.

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الجدير بالذّكر، أنّ شاتاي أولوسوي، قدّم سابقًا العديد من المسلسلات التّركيّة النّاجحة، منها: “أسميتها فريحة”، “مدّ وجزر”، “الغدّار” وغيرها من الأعمال.