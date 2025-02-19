توبا بويوكوستن تسرق حبيب هاندا أرتشيل في أحدث أعمالها

إنضمّت الممثّلة التّركيّة، توبا بويوكوستن، رسميًّا إلى بطولة فيلم “السّيّد المرعب” إلى جانب زميلها الممثّل باريش أردوتش وذلك في مشروع من المتوقّع أن يتألّف من سلسلة أجزاء ومشابه لفيلم الأكشن “جون ويك”. وسيحمل توقيع المخرج محمّد أدا أوزتكين (من أعماله “معجزة في الزنزانة سبعة”)

وقد أبدى عشّاق الدّراما التّركية عن حماستهم للفيلم الجديد الذي سيضمّ وجهَين تركيَّين محبوبَين.

نذكر أنّ باريش أردوتش كشف في لقاء خاصّ مع موقع “الخليج 365”، لجمهوره العربيّ عن أعماله القادمة مع مواطنته الممثّلة هاندا أرتشيل، وأكّد أنّ الفيلم الرّومنسيّ “دعها للرّياح” الذي بدأ عرضه في عيد الحبّ في الرّابع عشر من شباط/فبراير الجاري على منصّة نتفليكس، لن يكون الوحيد الذي يجمعه بها بل هناك عمل جديد سيجمعه بها عبر منصّة “ديزني بلاس”، مؤكّدًا أنّ الجمهور سيراهما كثيرًا وهذا شيء جميل للمعجبين فهما متفاهمان بشكل قويّ.

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أمّا توبا بويوكسون فقد عرض لها مؤخرًا مسلسل (ذات أخرى) بموسمه الثّاني على منصّة “نتفليكس” الذي جمعها بنخبة من الممثّلين الأتراك نذكر منهم: بونجوك يلماز، سيدا باكان، نيلوفر أشيكالين، فرات تانيش وغيرهم وهو من تأليف نوران إيفرين شيت وإخراج بوركو ألبتكين.