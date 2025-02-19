شكرا لقرائتكم خبر احتفالًا بمرور عقد على تقديم الرعاية التحويلية لمرضى الجهاز الهضمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت شركة تاكيدا العالمية الرائدة في مجال الصناعات الدوائية الحيوية والتي تركز على رعاية المرضى وواحدة من الرواد في مجال داء الأمعاء الالتهابي، قمة داء الأمعاء الالتهابي 2025 على مدار يومين، بهدف تعزيز سبل رعاية المرضى المصابين بداء الأمعاء الالتهابي وتحسين نتائج العلاج وجودة الحياة من خلال رفع الوعي بالمرض وفهمه بتعمق وتبادل الأفكار المتنوعة.

جمعت القمة نخبة من الكوادر الطبية والأخصائيين البارزين في أمراض الجهاز الهضمي لمناقشة سبل تحسين الرعاية المتمحورة حول المرضى، وتعزيز فهم العلاجات المبتكرة، ومعالجة الفجوات الماثلة في طرق إدارة الرعاية. وشارك في القمة ممثلون عن الجمعية السعودية لأمراض الجهاز الهضمي، وجمعية الإمارات لأمراض الجهاز الهضمي والكبد وأبرز الأطباء المتخصصين في أمراض الجهاز الهضمي، ورؤساء الإدارة في شركة تاكيدا.

يُعد داء الأمعاء الالتهابي مرض شائع يصيب الجهاز الهضمي بالتهاب مزمن، وقد زادت نسبة انتشار هذا المرض بشكل مطرد خصوصًا في منطقة الشرق الأوسطi. ويعتبر هذا المرض حالة مزمنة من أعراضه الإسهال، آلام البطن، الإرهاق، ويؤثر سلبًا على صحة المريض الجسدية والنفسية وحياته العائلية والاجتماعية، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات القلق والاكتئاب والتحديات العاطفية الأخرى.

وفي إطار تعليقه على نجاح الحدث، قال البروفيسور ماجد الماضي، رئيس الجمعية السعودية لأمراض الجهاز الهضمي: "قمة داء الأمعاء الالتهابي 2025 شكلت منصة متميزة لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة وذلك من خلال جمع الخبراء من مختلف أنحاء المنطقة وخارجها، وقد تمكنا من دفع الحوار إلى الأمام وضمان توفير أفضل وأحدث العلاجات لمرضى التهاب الأمعاء. هذه القمة تجسد التزامنا المشترك بتحسين حياة المرضى المتأثرين بهذه الحالة".

من جانبه، أوضح الدكتور سمير العوضي، رئيس جمعية الإمارات لأمراض الجهاز الهضمي والكبد أن تركيز تاكيدا على تطوير حلول علاجية مخصصة أمر جوهري لتحقيق أفضل النتائج للمرضى وإدارة المرض بفعالية. وأكد أن هذا التركيز على الحلول العلاجية لتلبية الاحتياجات الفريدة لكل مريض سيسهم في تعزيز رعاية مرضى الأمعاء الالتهابي، ويمكنهم من استعادة السيطرة على حياتهم وإدارة حالتهم المرضية بفعالية أكبر."

وفي معرض تعليقه على أهمية القمة، قال الدكتور خالد ساري، المدير العام لمجموعة غرب الخليج في تاكيدا: "فخورون بتنظيم قمة داء الأمعاء الالتهابي والتي توفر منصة رائدة تجمع نخبة من الخبراء لتسليط الضوء على هذا المرض وتعزيز الوعي حوله. هدفت القمة إلى استعراض رؤى متقدمة وعلاجات مبتكرة لعلاج هذا المرض. إننا نؤمن بأن مثل هذه الفعاليات تسهم بشكل جوهري في تعزيز المعرفة العالمية بالاكتشاف المبكر والعلاجات الحديثة، مما يساعد على تحسين نتائج المرضى وتقليل تأثير هذا المرض على حياتهم اليومية"

بدوره، اعتبر أحمد فايـد، المدير العام لتاكيدا في منطقة الخليج الشرقي وبلاد الشام أن القمة منصة مثالية تجمع الخبراء والأطباء وأخصائيي الرعاية الصحية لدفع عجلة التطور والتقدم في سبل رعاية مرضى الأمعاء الالتهابي. وأكد التزام تاكيدا بتعزيز التشخيص المبكر، ودعم العلاجات المبتكرة، وضمان حصول المرضى على أفضل رعاية ممكنة لاستعادة حياتهم الطبيعية.

يشار إلى أن القمة تضمنت عروضًا تقديمية رئيسية، وحلقات نقاش جماعية، وجلسات حوار خاصة بقيادة خبراء والتي ركزت على أهمية التشخيص المبكر، وخيارات العلاج المخصصة، والتقدم الكبير في معالجة داء الأمعاء الالتهابي.

جدير بالذكر أن تاكيدا تبدي التزامها المتواصل بالعمل على تحسين حياة مرضى الأمعاء الالتهابي من خلال ابتكار علاجات رائدة والارتقاء بمعايير الرعاية الصحية. وباعتبارها شركة رائدة في تطوير الأبحاث العلمية في مجال أمراض الجهاز الهضمي، تواصل تاكيدا توسيع آفاق العلوم الطبية لتقديم أفضل رعاية ممكنة للمرضى المصابين بداء الأمعاء الالتهابي.