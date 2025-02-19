شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض الاستهلاك 60% أبرزها.. 3 مزايا لاستخدام القطع الموفرة للمياه والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، مميزات القطع الموفرة للمياه، وذلك في إطار الحملة الإعلامية التى أطلقتها تحت عنوان "المواطن يسأل ومياه الجيزة تجيب"، عبر قنواتها الاتصالية على منصات التواصل الاجتماعي، لتعزيز ورفع ثقافة الوعي المائي.

وأوضحت الشركة في إنفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، ثلاث مزايا لاستخدام قطع المياه الموفرة، وذلك على النحو التالي:

- تخفيض كمية الاستهلاك بنسبة تتراوح ما بين 40% إلى 60% دون تأثير على ضغط المياه.

- تتميز بسهولة الفك والتركيب وتناسب جميع أنواع خلاطات وحنفيات المياه وسعرها في متناول الجميع.

- تساهم في تخفيض قيمة فاتورة الاستهلاك خلال الانتقال إلى شريحة محاسبة أقل.

وترتكز حملة "المواطن يسأل ومياه الجيزة تجيب"، حول تقديم معلومات متنوعة؛ بهدف إثراء المعرفة، وكذا تسليط الضوء على السلوكيات الصحيحة والخاطئة في استخدام المياه وشبكات الصرف الصحي.

وتخاطب الحملة مختلف الفئات العمرية بالمجتمع، عبر القنوات الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، التالية:

- موقع فيسبوك: https://www.facebook.com/GizaCWW

- موقع اليوتيوب: https://youtube.com/@gcww-125

- موقع انستجرام: https://www.instagram.com/giza.company.water.wastewater

- موقع تيك توك: https://www.tiktok.com/@socialgcww

- الموقع الإلكتروني: http://www.gcww.com.eg