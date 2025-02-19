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مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 19-2-2025 بمحافظات الجمهورية

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مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 19-2-2025 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الأربعاء، 19 فبراير 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء 19-2-2025 فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة
 

وقت صلاة الفجر 5:05  ص
موعد صلاة الظهر 12:09 م
موعد صلاة العصر 21: 3 م
موعد صلاة المغرب 5:47 م
موعد صلاة العشاء  7:04 م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية        
 

وقت صلاة الفجر 5:10 ص
موعد صلاة الظهر 12:14 م
موعد صلاة العصر 3:24 م
موعد صلاة المغرب 5:50 م
موعد صلاة العشاء 7:08 م
    

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:01 ص
موعد صلاة الظهر 12:05 م
موعد  صلاة العصر 3:16 م
موعد صلاة المغرب 5:42 م
موعد صلاة العشاء 7:00 م

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
 

وقت صلاة الفجر 4:53 ص
وقت صلاة الظهر 11:57 ص
موعد صلاة  العصر 3:11 م
وقت صلاة المغرب 5:37 م
وقت صلاة العشاء 6:52 م

مواقيت الصلاة فى أسوان
 

وقت صلاة الفجر 4:58  ص
موعد صلاة الظهر 12:03 م
موعد صلاة العصر 19: 3 م
موعد صلاة المغرب 5:46 م
موعد صلاة العشاء 6:59 م

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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