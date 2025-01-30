دوري أن بي آيه: كافالييرز يعزز صدارته و52 نقطة لغيلجوس-ألكسندر في خسارة أوكلاهوما

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : سجل دونوفان ميتشل 34 نقطة وقاد فريقه كليفلاند كافالييرز للفوز على ميامي هيت 126 106 وتعزيز صدارته للمنطقة الشرقية أمام بوسطن سلتيكس حامل اللقب الفائز على شيكاغو بولز 122 100 الأربعاء، في مباريات دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وافتقد كافالييرز لجهود نجمه داريوس غارلاند الذي يبلغ معدل نقاطه 21.7 في المباراة هذا الموسم للراحة، فيما غاب الثنائي كاريس ليفيرت وإيزاك أوكورو للاصابة.

ورغم هذه الغيابات أحكم كافالييرز قبضته على اللقاء منذ بدايته، فنجح في 54 في المئة من رمياته من جميع المسافات، ولم يخسر الكرة سوى في 7 مناسبات، ليثأر من خسارته أمام هيت في الثامن من كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وبرز في صفوف الفائز إيفان موبلي بتسجيله 22 نقطة والتقاطه 15 متابعة، وتاي جيروم من على مقاعد البدلاء مع 20 نقطة، ليحقق كافالييرز فوزه الـ 38 مقابل 9 هزائم ويحافظ على تقدمه أمام سلتيكس (33 15).

وكان اللاتفي كريستابس بورزينغيس القوة الضاربة في بوسطن بتسجيله 8 رميات ثلاثية من رصيده الاجمالي البالغ 34 نقطة، وأضاف إليها 11 متابعة و3 سرقات.

وساهم جايلن براون بـ 28 نقطة و6 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة، وأضاف ديريك وايت 22 نقطة وجايسون تايتوم الذي حامت الشكوم حيال مشاركته بسبب شعوره بآلام في ركبته، 16 نقطة.

وحقق نيويورك نيكس فوزه الخامس تواليا وجاء على حساب دنفر ناغتس 122 112.

وكان جايلن برونسون أفضل المسجلين في صفوف نيكس صاحب المركز الثالث في الشرقية (32 16) مع 30 نقطة و15 تمريرة حاسمة.

ولم يحل تألق الكندي شاي غيلجوس ألكسندر الذي سجل 52 نقطة لصالح أوكلاهوما سيتي ثاندر متصدر المنطقة الغربية (37 9) من دون خسارة فريقه أمام غولدن ستايت ووريرز 109 116.

وسجل أندرو ويغينز 27 نقطة وستيفن كوري 17 من نقاطه الـ21 في الشوط الثاني، ليمحو ووريرز تأخره بفارق عشر نقاط ويحقق الفوز في اللحظات الأخيرة.

في إنديانابوليس، سجل الكاميروني باسكال سياكام 37 نقطة وأضاف تايريز هاليبورتون 30 نقطة و8 تمريرات حاسمة في فوز إنديانا بايسرز على ديترويت بيستونز 133 119.

في سان أنتونيو، خسر سبيرز أمام ضيفه لوس أنجليس كليبرز 116 128 في لقاء تألق خلاله الرباعي كواهي لينارد ونورمان باول مع 27 نقطة لكل منهما، وجيمس هاردن والكرواتي إيفيكا زوباتش بـ 21 نقطة لكل منهما، علما أن الأخير أضاف إلى سجله التهديفي 22 متابعة.

وفي مباريات أخرى، سجل تايريز ماكسي 30 نقطة وقاد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز لفوز رابع تواليا وجاء على حساب ساكرامنتو كينغز 117 104.

وأنهى بروكلين نتس سلسلة من سبع هزائم تواليا بفوزه على شارلوت هورنتس 104 83، في لقاء تألق خلاله في صفوف الفائز كيون جونسون مع 18 نقطة ليقود ستة لاعبين سجلوا 10 نقاط أو أكثر.