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"الأرصاد" ينبه من تكون أمطار ورياح نشطة على منطقة عسير

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واس - أبها 0 تبليغ

"الأرصاد" ينبه من تكون أمطار ورياح نشطة على منطقة عسير

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الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، من تكوّن أمطار على منطقة عسير، تصاحبها رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.

المناطق المتأثرة

وذلك على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 8 مساءً.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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