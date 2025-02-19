شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من تكون أمطار ورياح نشطة على منطقة عسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، من تكوّن أمطار على منطقة عسير، تصاحبها رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.

المناطق المتأثرة وذلك على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 8 مساءً.

