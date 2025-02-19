شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من تكون أمطار ورياح نشطة على منطقة عسير والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، من تكوّن أمطار على منطقة عسير، تصاحبها رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.
وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 8 مساءً.
المناطق المتأثرةوذلك على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 8 مساءً.