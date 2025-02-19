رؤية ثاقبة وشخصية ملهمة.. ملامح من سيرة الإمام محمد بن سعود

ومن أبرز ما قام به الإمام محمد بن سعود خلال الفترة 1159 / 1179 هـ الموافق 1746 / 1765م ، بدء حملات التوحيد، وتوليه قيادتها، وتوحيد معظم منطقة نجد وانتشار أخبار الدولة في معظم أرجاء الجزيرة العربية، والقدرة على تأمين طرق الحج والتجارة فأصبحت نجد من المناطق الآمنة، بالإضافة إلى نجـاحه في التصـدي لعـدد مـن الحمـلات التـي أرادت القضـاء عـلى الدولـة في بدايتهـا.وتوفي الإمام محمد بـن سعـود عـام 1179 هـ / 1765 م، بعـد أربعين عامـاً مـن القيادة والتأسـيس. وله من الأبناء وهم: عبد العزيز، وعبد الله، وسعود، وفيصل وعلي ومرخان ومن البنات هيا وطرفة.