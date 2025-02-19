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شكرا لقرائتكم خبر عن رؤية ثاقبة وشخصية ملهمة.. ملامح من سيرة الإمام محمد بن سعود والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قاد الإمام محمد بن سعود عام 1139هـ / 1727م، رحلة بناء دولة عظيمة قبل ثلاثة قرون، لتأسيس الدولة السعودية، وعاصمتها الدرعية.
ويعد الإمام محمد بن سعود، شخصية ملهمة استطاعت تحقيق ملحمة وسجل حافل بالبطولات الوطنية.
"اليوم" تستعرض ملامح من سيرة وشخصية الإمام محمد بن سعود، في يوم التأسيس.
كما استفاد من التجربة التي خاضها في شبابه حين عمل إلى جانب والده في ترتيب أوضاع الإمارة، ما أعطاه معرفة تامة بكل أوضاعها.
وشارك الإمام في الدفاع عـن الدرعية عندما غزاها سعدون بن محمد زعيم بني خالد في الأحساء، فصمدوا ودحروا الجيش المعتدي.
والإمام محمد بن سعود امتداد لتاريخ أسلافه الذين بنوا الدرعية وحكموها، وانتقل بها من دولة المدينة إلى دولة واسعة، وتولّى الحكم في أوضاع استثنائية في منتصف 1139 هـ ( فبرايـر 1727م )؛ فقد عانت الدرعية قبيل توليه الحكم من ضعف وانقسام لأسباب متعددة، وانتشار مرض الطاعون في جزيرة العرب خلال تلك الفترة وتسببه في وفاة أعداد كبيرة مـن الناس.
ومع كل التحديات استطاع الإمام محمد بن سعود أن يتغلّب عليها وأن يتخطاها ويوحّد الدرعية، وأن يسهم في نشر الاستقرار في منطقة العارض.
كما نشر الاستقرار في الدولة في مجالات متنوعة، والاستقلال السياسي وعـدم الـولاء لأي قوة، في حين أن بعـض بلدان نجد كانت تديـن بالولاء لبعـض الزعامات الإقليميـة، كذلك إرساله أخيه الأمير مشـاري إلى الريـاض لإعـادة دهـام بـن دواس إلى الإمارة بعـد أن جرى التمرد عليـه بنـاء عـلى طلـب دهـام المعونة مـن الدولـة السـعودية الأولى، والتواصـل مـع البلدات الأخرى للانضمام إلى الدولة السعودية، وقـدرة الإمـام الكبيرة على احتـواء زعاماتهـا وجعلهـم يعلنـون الانضمام للدولـة والوحـدة ، وبنـاء سـور الدرعيـة للتصدي للهجمات الخارجية القادمة إلى الدرعيـة مـن شرق الجزيرة العربيـة.
ويعد الإمام محمد بن سعود، شخصية ملهمة استطاعت تحقيق ملحمة وسجل حافل بالبطولات الوطنية.
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الإمام محمد بن سعودولد الإمام محمد بن سعود بن محمد بن مقرن عام 1090 هـ / 1679 م، ونشأ في الدرعية وعرف عنه صفات متعددة، كالتديّن، وحب الخير، والشجاعة، والقدرة على التأثير.
كما استفاد من التجربة التي خاضها في شبابه حين عمل إلى جانب والده في ترتيب أوضاع الإمارة، ما أعطاه معرفة تامة بكل أوضاعها.
وشارك الإمام في الدفاع عـن الدرعية عندما غزاها سعدون بن محمد زعيم بني خالد في الأحساء، فصمدوا ودحروا الجيش المعتدي.
الإمام المؤسستحلّى الإمام المؤسس برؤية ثاقبة، فقد درس الأوضاع التي كانت تعيشها إمارته، والإمارات التي حولها بشكل خاص ووسط الجزيرة العربية بشكل عام، وبدأ منذ توليه الحكم التخطيط للتغيير عن النمط السائد خلال تلك الأيام، فأسّس لمسارٍ جديد في تاريخ المنطقـة تمثّل في الوحدة والتعليم ونشر الثقافة وتعزيز التواصل بين أفراد المجتمع والحفاظ على الأمن، كما كان محباً للتأمل والتفكّر، ما يدل على شخصيته في الاستقراء والتأني والرؤية المستقبلية.
والإمام محمد بن سعود امتداد لتاريخ أسلافه الذين بنوا الدرعية وحكموها، وانتقل بها من دولة المدينة إلى دولة واسعة، وتولّى الحكم في أوضاع استثنائية في منتصف 1139 هـ ( فبرايـر 1727م )؛ فقد عانت الدرعية قبيل توليه الحكم من ضعف وانقسام لأسباب متعددة، وانتشار مرض الطاعون في جزيرة العرب خلال تلك الفترة وتسببه في وفاة أعداد كبيرة مـن الناس.
ومع كل التحديات استطاع الإمام محمد بن سعود أن يتغلّب عليها وأن يتخطاها ويوحّد الدرعية، وأن يسهم في نشر الاستقرار في منطقة العارض.
أبرز أعمال الإمام محمد بن سعودجرى تأسيس الدولة السعودية الأولى وتوحيدها وبناؤها في عهده خلال أربعين عاماً، ومن أبرز أعماله خلال الفترة 1139 / 1158 هـ الموافق 1727 / 1745م، توحيـد شطري الدرعية وجعلها تحت حكـم واحـد بعد أن كان الحكم متفرقاً في مركزين، والاهتمام بالأمور الداخلية وتقوية مجتمع الدرعية وتوحيد أفراده، وتنظيم الأمور الاقتصادية للدولة، إضافة إلى بنـاء حي جديد في سمحان وهـو حي الطرفيـة، وانتقل إليـه بعـد أن كان حـي غصيبـة مـركـز الحكـم مـدة طويلة.
كما نشر الاستقرار في الدولة في مجالات متنوعة، والاستقلال السياسي وعـدم الـولاء لأي قوة، في حين أن بعـض بلدان نجد كانت تديـن بالولاء لبعـض الزعامات الإقليميـة، كذلك إرساله أخيه الأمير مشـاري إلى الريـاض لإعـادة دهـام بـن دواس إلى الإمارة بعـد أن جرى التمرد عليـه بنـاء عـلى طلـب دهـام المعونة مـن الدولـة السـعودية الأولى، والتواصـل مـع البلدات الأخرى للانضمام إلى الدولة السعودية، وقـدرة الإمـام الكبيرة على احتـواء زعاماتهـا وجعلهـم يعلنـون الانضمام للدولـة والوحـدة ، وبنـاء سـور الدرعيـة للتصدي للهجمات الخارجية القادمة إلى الدرعيـة مـن شرق الجزيرة العربيـة.
تأمين طرق الحج
ومن أبرز ما قام به الإمام محمد بن سعود خلال الفترة 1159 / 1179 هـ الموافق 1746 / 1765م ، بدء حملات التوحيد، وتوليه قيادتها، وتوحيد معظم منطقة نجد وانتشار أخبار الدولة في معظم أرجاء الجزيرة العربية، والقدرة على تأمين طرق الحج والتجارة فأصبحت نجد من المناطق الآمنة، بالإضافة إلى نجـاحه في التصـدي لعـدد مـن الحمـلات التـي أرادت القضـاء عـلى الدولـة في بدايتهـا.
وتوفي الإمام محمد بـن سعـود عـام 1179 هـ / 1765 م، بعـد أربعين عامـاً مـن القيادة والتأسـيس. وله من الأبناء وهم: عبد العزيز، وعبد الله، وسعود، وفيصل وعلي ومرخان ومن البنات هيا وطرفة.
وتوفي الإمام محمد بـن سعـود عـام 1179 هـ / 1765 م، بعـد أربعين عامـاً مـن القيادة والتأسـيس. وله من الأبناء وهم: عبد العزيز، وعبد الله، وسعود، وفيصل وعلي ومرخان ومن البنات هيا وطرفة.