شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الخطابي: للمملكة تجربة مشهود لها بالنجاح في التنمية المستدامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحدث أحمد رشيد الخطابي الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، خلال فعاليات المنتدى السعودي للإعلام 2025، عن تاثير الإعلام على التنمية المستدامة.

وقال: "التنمية المستدام هي الاستجابة لاحتياجات الحاضر دون التأثير على متطلبات المستقبل".

وأضاف: "لكل دولة طريقة أو استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة"، وأكد على التجربة الموقفة للمملكة بهذا المجال. المنتدى السعودي للإعلام

انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات المنتدى السعودي للإعلام 2025، في العاصمة الرياض، حاملةً لقب عاصمة الإعلام العربي، بمشاركة واسعة من روّاد الإعلام وصنّاع القرار والمؤثرين من مختلف دول العالم.

ويأتي المنتدى تحت شعار ”الإعلام في عالم يتشكّل“، ليعكس أهمية مواكبة التطورات المتسارعة في المشهد الإعلامي العالمي.

وتشهد الفعالية الذي تنطلق بالكلمة الوزارية لوزير الإعلام سلمان الدوسري، جلسات حوارية وورش عمل متخصصة، تهدف إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية، ومناقشة التحديات الإعلامية، ودفع عجلة الابتكار والتقنية في المجال الإعلامي.