شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الطائف يتابع تقدم العمل في جسر النسيم ويوجه بسرعة الإنجاز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقد أمين الطائف المهندس عبدالله الزايدي سير العمل في المرحلة الأخيرة من تنفيذ مشروع جسر النسيم، الذي يربط طريق الملك خالد بشارع خالد بن الوليد.

وخلال الجولة، شدد الزايدي على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز لإتاحة الاستفادة من الجسر في تسهيل الحركة المرورية بهذا التقاطع الحيوي، وتعزيز انسيابية السير بين جنوب المدينة وشمالها.



يعد الجسر إضافة مهمة لشبكة الطرق بالمدينة، حيث يخدم عدة أحياء منها النسيم، الصناعية، الجال، البيعة، مخطط الملك فهد، القمرية، السحيلي، جبرا، والمنتزه.



تدفق مروري



يسهم في استيعاب التدفق المروري من وإلى طرق رئيسية مثل طريق المطار، طريق الجنوب، طريق الحدائق، طريق حسان بن ثابت، شارع الجال، ووادي وج، إلى جانب تأمين حركة مرورية سلسة على شارع خالد بن الوليد التجاري.



ويتصل المشروع بمحور الطريق الدائري الأوسط الجديد الجاري تنفيذه حالياً، في إطار جهود أمانة الطائف لتطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة الطرق.



كما تعمل الأمانة على تحسين الشوارع المحيطة بالمشروع وتنفيذ مشاريع داعمة ضمن خطط أنسنة المدينة، بما يسهم في دعم التنمية العمرانية والاستثمار والسياحة، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.