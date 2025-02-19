شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تدخل سوق التجزئة الفلبينية بشراء 25% في "يوني أويل" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّعت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، اليوم، اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة 25% في شركة "يوني أويل بتروليوم"، إحدى أكبر شركات البترول في الفلبين.

وتهدف عملية الاستحواذ المخطط لها، والخاضعة لشروط الإقفال المعتادة بما في ذلك موافقات الجهات التنظيمية، إلى الاستفادة من النمو المتوقع لسوق الوقود في الفلبين.

وتمثّل مزيدًا من التقدم في التوسع الإستراتيجي لأرامكو السعودية في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، ونمو شبكتها العالمية في مجال البيع بالتجزئة، والتي تهدف إلى تأمين منافذ إضافية لمنتجاتها المكررة. منتجات أرامكو السعودية وتعليقًا على ذلك، قال النائب التنفيذي للرئيس للمنتجات والعملاء في أرامكو السعودية، ياسر مفتي: "يمثّل هذا الاستحواذ خطوة إضافية ضمن إستراتيجيتنا العالمية التي تستهدف توسيع شبكة أعمالنا في قطاع البيع بالتجزئة."

وتابع: "بحضورنا في السوق الفلبينية، فإننا نتطلع إلى تقديم منتجات وخدمات أرامكو السعودية عالية الجودة إلى عملائنا الجدد، وتحقيق القيمة المضافة على الصعيد الدولي، إضافة إلى تعزيز مشاركتنا في الاقتصادات الحيوية الواعدة، ولذلك يسعدنا البدء في المرحلة التالية من هذه المسيرة مع شركة يوني أويل؛ إحدى الشركات المتميّزة في سوق الوقود بالفلبين". قطاع التكرير والكيميائيات وتُعد شركة يوني أويل، وهي شركة تشغيل وقود متنوّع في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، من أسرع شركات البيع بالتجزئة والجملة والتخزين نموًا في الفلبين، تأسست في عام 1966، ولديها اليوم شبكة تضم 165 محطة بيع بالتجزئة وأربعة مرافق تخزين في البلاد.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب عمليات الاستحواذ السابقة التي نفذتها أرامكو السعودية في قطاع التجزئة في كلٍّ من تشيلي وباكستان.

وبمجرد اكتمال هذه العمليات، تعتزم أرامكو السعودية تقديم علامتها التجارية وعروض التجزئة التنافسية وزيوت التشحيم التي تحمل العلامة التجارية لفالفولين إلى العملاء في الفلبين.