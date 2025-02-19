شكرا لقرائتكم خبر عن معمر الإرياني: الحرية المطلقة مفسدة مطلقة والتشريعات الرقمية ضرورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تناول معالي الأستاذ معمر بن مطهر الإرياني، خلال فعاليات المنتدى السعودي للإعلام 2025، موضوع التشريعات التي تواكب التطور الرقمي.

وقال: "توجد توجهات لاختراق خصوصية الأفراد، ويتم وتوجيه الإعلام ببعض الدول لمسارات محددة، وبدون تشريعات رقمية تقف هذه الدول دون معرفة عن كيفية التعامل مع هذه الاتجاهات".

وأضاف: "الحرية المطلقة مفسدة مطلقة، لذلك تزيد الحاجة للتشريعات الرقمية". المنتدى السعودي للإعلام

انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات المنتدى السعودي للإعلام 2025، في العاصمة الرياض، حاملةً لقب عاصمة الإعلام العربي، بمشاركة واسعة من روّاد الإعلام وصنّاع القرار والمؤثرين من مختلف دول العالم.

ويأتي المنتدى تحت شعار ”الإعلام في عالم يتشكّل“، ليعكس أهمية مواكبة التطورات المتسارعة في المشهد الإعلامي العالمي.

وتشهد الفعالية الذي تنطلق بالكلمة الوزارية لوزير الإعلام سلمان الدوسري، جلسات حوارية وورش عمل متخصصة، تهدف إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية، ومناقشة التحديات الإعلامية، ودفع عجلة الابتكار والتقنية في المجال الإعلامي.