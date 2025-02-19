شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 569 كيلوجرامًا من المخدرات في 3 مناطق.. وضبط 8 أشخاص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهما (44) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

كما أحبطت الدوريات في قطاع الربوعة تهريب (450) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وفي منطقة جازان، قبضت دوريات حرس الحدود في قطاع الدائر على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (75) كيلوجرامًا من نبات القات. مكافحة المخدرات في ذات السياق، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الحدود الشمالية لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (mail: [email protected]) ، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.