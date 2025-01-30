أن بي آيه: غياب ديفيس نجم ليكرز لمدة أسبوع على الأقل بسبب اصابة في عضلات البطن

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : سيغيب النجم أنتوني ديفيس عن صفوف فريقه لوس أنجليس ليكرز لمدة أسبوع على الأقل بعد معاناته من اصابة في عضلات البطن، وفقا لما أفاد صاحب المركز الخامس في المنطقة الغربية.

وتعرض ديفيس للإصابة خلال الربع الأول من خسارة ليكرز أمام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 118 104 الثلاثاء، حيث أمسك بطنه وهو يتجه إلى غرفة تبديل الملابس قبل أن يتم استبعاده من بقية المباراة.

وفي بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، قال ليكرز إن فحص التصوير بالرنين المغناطيسي "أكد وجود شد عضلي في البطن".

وأضاف "سيعود ديفيس إلى لوس أنجليس (الأربعاء) وسيعاد تقييمه في غضون أسبوع تقريبا".

وسيغيب اللاعب البالغ 31 عاما عن مباريات ليكرز القادمة في واشنطن ونيويورك وأمام الجار كليبرز.

تبلغ معدلات ديفيس هذا الموسم 25.7 نقطة و11.9 متابعة و2.1 صدتين و1.3 سرقة في المباراة.

وضمن سباق متصل، أقرّ زميله "الملك" ليبرون جيمس بأن خسارة ديفيس المفاجئة الثلاثاء شكلت تحديا "إذا خرج من المباراة منذ البداية، فسنضع خطة للعب. نحن نعلم ما ستكون عليه تشكيلتنا".

وأضاف "ولكن عندما يغادر "آيه دي" (أنتوني ديفيس) أو أي من لاعبي فريقنا خلال المباراة، يصبح الأمر صعبا للغاية".