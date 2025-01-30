شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل لنظيره الأردنى: مستعدون لتوفير كل أنواع العمالة فى جميع القطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير العمل محمد جبران، مع نظيره الأردني خالد البكار، للتباحث في العديد من الملفات المشتركة، على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل المنعقد في الرياض.

وبحسب بيان اليوم الخميس أكد الوزيران على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين وفي كافة المجالات.

وتناقشا الوزيران فى تفعيل سبل التعاون المشترك في مجالات التدريب المهني من أجل التشغيل ،ومواجهة التحديات التي قد تواجه العمالة المصرية في المملكة الأردنية الهاشمية، والحفاظ على حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال فى نفس الوقت، ووضع آليات جديده لاستقدام العمالة ،وكذلك بحث إمكانية الاتفاق على عقد عمل موحد للحفاظ على حقوق الطرفين.

وأكد الوزير جبران على جاهزية وزارة العمل في توفير كافة أنواع العمالة والمهن في جميع القطاعات التي يحتاجها سوق العمل الأردني ، واتفق الوزيران على تكثيف التعاون خلال الفترة المقبلة ،والتعاون في المحافل العربية والدولية في كافة قضايا العمل ذات الاهتمام المشترك ،كما وجه وزير العمل جبران دعوة إلى نظيره الأردنى لزيارة القاهرة .