شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ينعى مساعد محافظ جنوب سيناء ومستشار المحافظ ضحايا حادث سانت كاترين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، كلاً من اللواء عماد عبد الرحمن - مساعد محافظ جنوب سيناء، واللواء طلعت العناني – مستشار المحافظ، اللذين وافتهما المنية إثر حادث سير بمدينة سانت كاترين.



وتقدم الوزير بخالص الدعاء وصادق المواساة إلى ذوي الفقيدين وإلى المحافظ، داعيًا المولى سبحانه أن يسكنهما الفردوس الأعلى وأن يلهم أهليهم الصبر والسلوان؛ كما حرص الوزير على الاطمئنان على المصابين في الحادث والدعاء لهم بالشفاء العاجل.



