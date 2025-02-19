شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: نستهدف دخول قائمة الـ 50 بمؤشر الابتكار الدولي بحلول 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن مصر اليوم تحتل المركز الـ 86 على مستوى العالم في مؤشر الابتكار الدولي من أصل 133 دولة، مشيرا إلى أنه يطمح أن تكون مصر ضمن أول 50 دولة في عام 2030.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "هذا المؤشر ذكر هذا العام، أن القاهرة الكبرى لأول مرة تكون ضمن أفضل تجمع علمي وتكنولوجي على مستوى العالم، وهي الممثل الوحيد لأفريقيا في العالم العربي".

وتابع: "منذ أن أطلقنا الاستراتيجية الوطنية والابتكار أحد محاورها، بدأت تظهر النتائج والمؤشرات في هذا المنوال".

وقال: "ظهر في قائمة جامعة ستامفورد، أن هناك أكثر من 1000 باحث وعالم مصري".