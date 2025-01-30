شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المرافق: مطالب العاملين بمياه الشرب والصرف الصحى على رأس أولوياتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع مجلس إدارة النقابة العامة للمرافق ، برئاسة هشام فؤاد، لمناقشة جدول أعمال المجلس وما يتضمنه من موضوعات والتي كان من أبرزها ترشيح ممثلي الجمعية العمومية بشركات مياه الشرب والصرف الصحى التابعة للشركة القابضة بالتنسيق مع اللجان النقابية الفرعية .

وفي هذا الصدد شدد “رئيس المرافق العامة ” على استمرار العمل وتكثيف الجهود لتحسين أوضاع العاملين وتعزيز المسار الذي تسلكه النقابة العامة من أجل تحقيق مطالب العاملين المتمثلة في :

– رفع قيمة العلاوة الدورية وضمها كاملة للأجر الأساسي.

– صرف مكافاة نهاية الخدمة.

– رفع مكافأة تقييم الأداء لكافة العاملين لتحقيق التدرج الوظيفي.

كما أكد “فؤاد” على سرعة تلبية مطالب العاملين بكافة المواقع والتواجد الميداني بين العاملين لتقديم الدعم اللازم والقيام بالدور الإيجابي لتعزيز علاقات العمل على أسس من التفاهم والحوار لخلق المناخ الملائم لبيئة العمل .



