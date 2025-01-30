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ضبط 5 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

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ضبط 5 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضي

الخميس، 30 يناير 2025 10:32 ص

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى 5 طن دقيق أبيض، بلدى مدعم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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