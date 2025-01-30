شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 5 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء والان مع تفاصيل الخبر

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى 5 طن دقيق أبيض، بلدى مدعم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.