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حماس: جاهزون سياسيا وميدانيا لتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من اتفاق وقف إطلاق النار

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حماس: جاهزون سياسيا وميدانيا لتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من اتفاق وقف إطلاق النار

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القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمن

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 10:41 م

أعلنت حماس، عن جاهزيتها سياسيا وميدانيا لتنفيذ بنود المرحلتين الثانية والثالثة من اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وذكرت حماس، أن السبت سيتم إطلاق أعداد من الأسرى أصحاب المؤبدات والأحكام العالية.

وتابعت: "مضاعفة أعداد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم تمت استجابة لطلب من الوسطاء ولإثبات جديتنا في تنفيذ كافة بنود الاتفاق".

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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