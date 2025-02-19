شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: جاهزون سياسيا وميدانيا لتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من اتفاق وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمنالثلاثاء، 18 فبراير 2025 10:41 م
أعلنت حماس، عن جاهزيتها سياسيا وميدانيا لتنفيذ بنود المرحلتين الثانية والثالثة من اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.
وذكرت حماس، أن السبت سيتم إطلاق أعداد من الأسرى أصحاب المؤبدات والأحكام العالية.
وتابعت: "مضاعفة أعداد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم تمت استجابة لطلب من الوسطاء ولإثبات جديتنا في تنفيذ كافة بنود الاتفاق".
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