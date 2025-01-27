شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والجونة فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة الجونة في الجولة العاشرة من بطولة الدورى الممتاز، والتي يدخلها الزمالك رافعاً شعار لا بديل عن الفوز بعد الخسارة في المباراة السابقة أمام مودرن سبورت، والتي أضاعت عليه فرصة تصدر الدورى وقتها.

موعد مباراة الزمالك القادمة

يلتقى الزمالك مع الجونة في الرابعة عصر اليوم باستاد القاهرة الدولى، حيث دخل الفريق معسكرا مغلقا قبل المباراة، حرص خلاله جروس على منح اللاعبين عدة نصائح للخروج من المباراة بالنقاط الثلاث.

حكم مباراة الزمالك القادمة

ويدير مباراة الزمالك والجونة تحكيميا أحمد الغندور حكما للساحة، ويعاونه شريف عبد الله ومحمد عاطف الزناري مساعدين والسيد منير حكم رابع، ومحمد نهاد حكم فيديو وأحمد ناجي مساعد حكم فيديو.

غيابات مباراة الزمالك القادمة

ويغيب عن الزمالك أمام الجونة في مباراة اليوم كل من مصطفى الزنارى، ناصر ماهر، أحمد حمدى، محمد عبد الشافى، بالاضافة إلى حمزة المثلوثى للإصابة.