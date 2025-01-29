شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 28/1/2025، العديد من الأخبار الهامة والتي جاء في مقدمتها، منتخب اليد يخسر أمام فرنسا بفارق هدف فى ربع نهائى بطولة العالم، اتحاد الكرة ينتظر رد فيفا على شكوى بيراميدز بخصوص جارديشار لاعب الأهلي، والزمالك يصدر بيانًا للاعتراض على الأخطاء التحكيمية ويحدد 3 مطالب.

منتخب اليد يخسر أمام فرنسا بفارق هدف فى ربع نهائى بطولة العالم

خسر منتخب مصر لكرة اليد أمام نظيره فرنسا بنتيجة 34-33، فى إطار مباريات دور ربع النهائى ببطولة العالم رقم 29 التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

اتحاد الكرة ينتظر رد فيفا على شكوى بيراميدز بخصوص جارديشار لاعب الأهلي

ينتظر اتحاد الكرة المصرى، رد لجنة الانضباط بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على شكوى نادى بيراميدز بداعى عدم قانونية مشاركة السلوفيني نيجك جراديشار مهاجم الأهلى الجديد فى مباراة الفريقين.

الزمالك يصدر بيانًا للاعتراض على الأخطاء التحكيمية ويحدد 3 مطالب

تابع أصدر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، بيانًا للاعتراض على الاخطاء التحكيمية التى شهدت مباريات الجولة الماضية، وجاء البيان كالتالى.. إدارة نادي الزمالك الأخطاء التحكيمية الجسيمة التي شهدتها بعض مباريات النسخة الحالية من مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025

الأهلي يطالب نادي الخلود بسداد مستحقات استعارة ديانج

أصدر النادي الاهلي ، بيانا رسميا يطالب فيه نادي الخلود السعودي، بسداد المستحقات المالية عن استعارة اللاعب المالي أليو ديانج.

رابطة الأندية تخطر بيراميدز بإحالة شكوى محمود عاشور للتحقيق باتحاد الكرة

أخطرت رابطة الأندية المحترفة، نادي بيراميدز بإحالة الشكوى المقدمة من أحمد زاهر المدير الإداري لفريق الكرة، ضد الحكم محمود عاشور.

بتروجت يهزم البنك الأهلى 2-0 فى دورى Nile

فاز بتروجت على البنك الأهلى بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العاشرة.

سموحة يهزم زد بهدفى أمادو بالجولة العاشرة لدورى نايل