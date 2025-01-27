شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رضا لاعب الأهلى الجديد: اللعب للأحمر كان حلم حياتى منذ زمن بعيد والان مع تفاصيل الخبر

أعرب أحمد رضا لاعب الأهلي الجديد والمنضم إلى صفوفه قادما من بتروجت في الميركاتو الشتوي عن سعادته بالانضمام إلى القلعة الحمراء.

وقال رضا، في تصريحات لقناة الأهلي: "سعيد بالانضمام للأهلي واللعب في القلعة الحمراء كان حلم حياتي منذ زمن بعيد، وأتمنى اللعب في كأس العالم للأندية، وأنا تحت أمر النادي الأهلي في كل شئ، ولم اضع أي شروط للانتقال للنادي الأهلي".

وأضاف: "لدي أشخاص كثيرون في عائلتي ينتمون للنادي الأهلي، ولكني بدأت كرة القدم في ناشئي الزمالك، ولعبت عاما في الدرجة الثانية قبل أن أصعد مع بتروجت إلى الدوري الممتاز".

وتابع: "الأهلي سيكون طريقي للعب في منتخب مصر في الفترة القادمة، وكان هدفي الانتقال للنادي الأهلي أكبر الأندية في مصر، والنادي ساعدني وأشكر وكيلي محمد عبد الجابر، وأسعى أن أكون عند حسن ظن الجمهور، وأن أكون على قدر المسئولية".

واستطرد: "بدأت لعب الكرة في مركز 6، ثم لعبت في عدة مراكز، منها المساك، ولكن كانت هناك ثقة في إمكانياتي خلال الموسم الحالي، ولعبت مع سيد عيد في مركز الوسط الدفاعي.

واختتم: "أقول لجمهور الأهلي أتمنى أن أكون على قدر المسئولية، وأن أساهم في حصد البطولات".